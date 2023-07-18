Лучшее в Ленобласти увидят гости международной выставки «Россия»

«Сегодня представил нашу концепцию Сергею Владиленовичу Кириенко. Якорной темой экспозиции станет туристическая привлекательность Ленинградской области. Почему стоит обязательно посетить нашу экспозицию в 75-ом павильоне ВДНХ? Это крепости, рыцарские турниры, интересные производства региона, движущаяся экотропа с эффектом присутствия, симулятор гоночного автомобиля от «Игора-драйв» и многое другое. Мы стремимся показать на форуме всё самое лучшее, чтобы привлечь в регион новых туристов, жителей и предпринимателей», – отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, гости павильона Ленобласти на территории ВДНХ в Москве смогут увидеть инсталляцию «Дорога жизни», познакомиться с бытом участников Ленинградской битвы к святым дням Прорыва и снятия блокады Ленинграда, почувствовать атмосферу фестиваля «Корюшка идет» в миниатюре, выполнить задания из квеста «Серебряное ожерелье» по туристическим маршрутам Северо-Запада России, примерить на себя рыцарские доспехи и щиты, собрать замки, крепости, порты, производства из кубиков и посмотреть через голограмму, встретиться с блогерами, музыкантами, артистами и жителями Ленобласти, которые поделятся своей любовью к нашему краю.

Защита концепций экспозиций регионов, федеральных органов исполнительной власти и бизнеса, которые будут представлены на выставке, прошла сегодня на организационном собрании по подготовке к проведению форума под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. Указ о ее проведении подписан Президентом России Владимиром Путиным 29 марта 2023 года.