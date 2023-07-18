Маркетплейсы: изучаем и продаем

Маркетплейсы вошли в нашу жизнь быстро и надолго. По данным Wildberries, одной из крупнейших и популярных торговых площадок в нашей стране, более половины россиян (54%) каждый месяц покупают в интернете на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. На площадке центра «Мой бизнес» Ленобласти в рамках мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» продажам на маркетплейсах обучают и начинающих, и действующих предпринимателей, и даже самозанятых граждан.

30 начинающих предпринимателей, у которых бизнесу еще нет и года, а также 25 самозанятых граждан уже закончили обучение: созданы свои «магазины» на двух маркетплейсах, подготовлены карточки на товары и даже проведены первые продажи. Все это «ученики» постигали на практике под руководством опытных специалистов в сфере онлайн-продаж. Что продают или планируют продавать на маркетплейсах предприниматели и самозанятые Ленобласти? В основном, изделия легкой промышленности – одежду, белье, текстиль, а также сантехнику, украшения собственного изготовления, мебель и многое другое.

Сейчас региональный Фонд поддержки предпринимательства ведет набор 50 бизнесменов, действующих более одного года, на комплексную услугу по обучению продажам на маркетплейсах. Кроме этого, будут обучены еще 25 самозанятых граждан и 45 предпринимателей, чей бизнес работает не более одного года. Для участников будут проведены групповые тематические лекции и индивидуальные консультации, регистрация личных кабинетов на двух маркетплейсах – Wildberries, Ozon или Яндекс Маркет, заполнение товарных карточек, работы по продвижению продукции на маркетплейсе. Все это и приведет к первым продажам.

Регистрация для получения услуги - по ссылке https://navigator.813.ru/measure/sodeystvie-v-sozdanii-kontenta-i-razmeshchenii-na-marketpleysakh/. По всем вопросам можно обращаться по телефону Фонда 8 (812) 309-46-88.