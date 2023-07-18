Новые звания и награды гатчинских полицейских

…По традиции, итоговое совещание началось с торжественной части – вручения наград и присвоения званий. Шестеро сотрудников УМВД России по Гатчинскому району получили новые погоны. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим поощрили нескольких сотрудников гатчинской полиции, вручив заслуженные награды.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие результаты в оперативно-служебной деятельности и проявленный профессионализм благодарность от гатчинского руководства получили заместитель командира роты отдела ГИБДД Антон Кривогин, старший участковый уполномоченный полиции Максим Иванов, старший участковый уполномоченный Вырицкого отдела полиции Артур Берсанов, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Максим Хисамеев, дознаватель отдела дознания Ирина Меркулова, старший инспектор отдела по вопросам миграции Евгения Морозова, оперуполномоченный уголовного розыска Войсковицкого отдела полиции Александр Евдокимов, полицейский патрульно-постовой службы Иван Вирронен.

Выступая перед личным составом, Людмила Нещадим поблагодарила всех за совместную работу и отметила социально-экономическую и политическую стабильность района, подчеркнув, что у полиции и администрации – общие задачи и проблемы, которые надо решать сообща:

- Конечно, всех нас беспокоит наркоситуация, очень много обращений от жителей поступает о рекламе запрещенных веществ, которая заполонила весь город и район. У администрации есть предложения в части маршрутов патрулирования – сама жизнь вносит коррективы в ситуацию в разных микрорайонах города. Если охарактеризовать ситуацию в районе в целом, то можно констатировать, что никакие внешние факторы сегодня не оказывают существенного влияния на развитие крупного бизнеса, сельхозпредприятий, предпринимательства. Прослеживается положительная динамика и по росту объема производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, и по валовой выручке, и по многим другим позициям. Это дает нам возможность выполнять взятые на себя обязательства.

Людмила Николаевна напомнила, что в городе ведется много работ по благоустройству, и впереди – очень непростой период, связанный с организацией дорожного движения в связи с ремонтом улиц Достоевского и Радищева. Ремонтом, какого не было десятилетия – с перекладкой сетей.

- Каждый день приносит те задачи, которые требуют от нас взвешенного подхода, совместных решений, – сказала глава администрации. – Надеюсь, что мы и дальше продолжим конструктивно работать, и буду признательна за предложения с учетом анализа текущей ситуации. Чтобы мы и в перспективе находили возможность удерживать ситуацию на территории района под контролем – с учетом миграционных движений.

Екатерина Дзюба