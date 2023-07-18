Проголосуйте за подключение сёл к интернету в 2024 году

Статистика и цифры проекта

- в 2021 году в голосовании участвовали более 700 тыс. человек

- в 2022 году — почти 900 тыс. человек

- за последние 2 года по этой программе к интернету подключили почти 2 тыс. деревень и сёл. В 2023 году планируется подключить ещё 1,8 тыс. населённых пунктов

Как можно проголосовать

- если нет доступа к интернету — по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого

- если есть доступ к интернету — на Госуслугах, через Платформу обратной связи. Например, так могут голосовать родственники жителей небольших деревень и сёл, которые живут в крупных городах с интернетом

Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября.

В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.