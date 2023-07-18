Проголосуйте за подключение сёл к интернету в 2024 году
Минцифры к 2030 году обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек: деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы. Чтобы понять, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, проводится голосование. Какие сёла и деревни подключат к интернету в приоритетном порядке в 2024 году — решат жители. После подведения итогов 1481 населённый пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету в следующем году.
Статистика и цифры проекта
- в 2021 году в голосовании участвовали более 700 тыс. человек
- в 2022 году — почти 900 тыс. человек
- за последние 2 года по этой программе к интернету подключили почти 2 тыс. деревень и сёл. В 2023 году планируется подключить ещё 1,8 тыс. населённых пунктов
Как можно проголосовать
- если нет доступа к интернету — по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого
- если есть доступ к интернету — на Госуслугах, через Платформу обратной связи. Например, так могут голосовать родственники жителей небольших деревень и сёл, которые живут в крупных городах с интернетом
Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября.
В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.