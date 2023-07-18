Школьников Ленобласти приглашают принять участие в «Культурной субботе»

В этом году акция, направленная на популяризацию культуры народов России, посвящена традиционным детским забавам. Игры ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводили время, но и учились ловкости и храбрости.

С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республик Мордовия и Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции.

Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и поставить хештег #игрыкдш. Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области народной культуры, и выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».