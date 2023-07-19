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Где 20 июля отключат электроэнергию

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 20 июля 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.07.2023 с 09:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

п. Новинка.

 

20.07.2023 с 09:00 до 18:00   

Новосветское поселение:

п. Пригородный ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Веселая.

 

20.07.2023 с 08:00 до 20:00

Кобринское поселение:

п. Карташевская,

д. Покровка,

д. Руново,

д. Прибытково,

СНТ «Кобринское»,

СНТ «Волна»,

СНТ «Яблонька»,

СНТ «Флора».

 

20.07.2023 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Малое Верево.

 

20.07.2023 с 10:00 до 18:00

Дружногорское поселение:

д. Изора,

д. Протасовка,

д. Лязево.   