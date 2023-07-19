Где 20 июля отключат электроэнергию
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 20 июля 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.07.2023 с 09:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
п. Новинка.
20.07.2023 с 09:00 до 18:00
Новосветское поселение:
п. Пригородный ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Веселая.
20.07.2023 с 08:00 до 20:00
Кобринское поселение:
п. Карташевская,
д. Покровка,
д. Руново,
д. Прибытково,
СНТ «Кобринское»,
СНТ «Волна»,
СНТ «Яблонька»,
СНТ «Флора».
20.07.2023 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Малое Верево.
20.07.2023 с 10:00 до 18:00
Дружногорское поселение:
д. Изора,
д. Протасовка,
д. Лязево.
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