Ножевой удар от руки любимой женщины

13 июля в Вырицкий отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы: в восемь утра «Скорая» доставила из Сусанино 36-летнего мужчину с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости. В тяжелом состоянии пациента поместили в реанимацию.

По первоначальным сведениям, мужчину ударил ножом неизвестный на 8-й линии в Сусанино. Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что удар ножом в живот пострадавшему нанесла сожительница – 34-летняя Светлана Ш., ранее судимая (судимость погашена).

С подозреваемой взято обязательство о явке. По факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего возбуждено уголовное дело.