Где 21 июля отключат электроэнергию в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 21 июля 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.07.2023 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка.
21.07.2023 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Новый учхоз.
21.07.2023 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево (часть),
д. Реболово,
д. Сеппелево.
21.07.2023 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы.
21.07.2023 с 03:00 до 04:00
Войсковицкое СП:
д. Тяглино,
д. Рябизи.
21.07.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
п. Елизаветино(часть),
д. Шпаньково (частично),
СНТ Красная нить,
д. Эдду.
21.07.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка.
21.07.2023 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы,
д. Маргусы.
21.07.2023 с 02:00 до 03:00
Пудостьское СП:
д. Черново,
Сад-во «Лесное».
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