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Где 21 июля отключат электроэнергию в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 21 июля 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.07.2023 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка.

 

21.07.2023 с 09:00 до 18:00  

Новосветское СП:

д. Новый учхоз.

 

21.07.2023 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево (часть),

д. Реболово,

д. Сеппелево.

 

21.07.2023 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы.

 

21.07.2023 с 03:00 до 04:00

Войсковицкое СП:

д. Тяглино,

д. Рябизи.

 

21.07.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

п. Елизаветино(часть),

д. Шпаньково (частично),

СНТ Красная нить,

д. Эдду.    

 

21.07.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка.

 

21.07.2023 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы,

д. Маргусы.

 

21.07.2023 с 02:00 до 03:00

Пудостьское СП:

д. Черново,

Сад-во «Лесное».

 

 