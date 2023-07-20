Где 21 июля отключат электроэнергию в Гатчинском районе

Я всю жизнь бегаю за красотой. Помните, как в стареньком фильме «Ловец Солнца»? «Пусть красота будет вокруг меня…». И сегодня я расскажу про место, где красота живет, и куда жители Питера и его окраин при желании легко могут попасть.