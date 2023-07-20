Ленобласть научит управлять дронами

Этот вопрос сегодня глава региона обсудил с представителями фонда «Ленинградский рубеж», НИИ «Вектор» и командованием учебного центра Министерства обороны России.

«Правительство области, фонд «Ленинградский рубеж» совместно с подразделениями и структурами Минобороны подготовят программу профессиональной подготовки как для работы с беспилотными аппаратами ,так и системами противодействия летательным аппаратам», – сообщил Александр Дрозденко.

Базой для размещения нового учебного центра может стать действующий учебный центр Министерства обороны России, готовить для него инструкторов, обеспечивать учебный процесс образцами техники будет НИИ «Вектор», специализирующийся на производстве мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Помощь с оснащением нового центра окажет фонд «Ленинградский рубеж».