«Лесная сказка»: вечные ценности и новые традиции

Территория лагеря впечатляет - спальные корпуса, многочисленные беседки, веранды, площадь для проведения торжественных мероприятий, Дом детского творчества, всевозможные игровые зоны и спортивные площадки, а еще административный корпус и просторная проходная с гостеприимным дежурным, столовая, костровая, концертный зал под открытым небом и аптекарский огород. Все это в парке с вековыми деревьями и молодыми аллеями среди декоративных кустарников, клумб и цветников. Для мобильности руководство лагеря и медики пересели на электросамокаты. А как по-другому охватить все!

- Антон Владимирович, как попасть к вам в «Лесную сказку»?

– Бронирование путевок начинается в феврале. Буквально за две недели разбирают все путевки на вторую и третью смены. Из года в год это самые популярные периоды. На первую смену путевки бронировали чуть подольше, на четвертую - несколько мест пока есть.

Наш лагерь – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования. Путевки компенсируются примерно на 50 процентов. Полная стоимость путевки (21 день) на летнюю смену в корпусе повышенной комфортности – 44,3 тысячи рублей. Для работающих граждан, дети которых зарегистрированы в Ленинградской области, стоимость путевки с учетом компенсации – 27,1 тысяч рублей. Стоимость путевки с учетом сертификата Санкт-Петербурга – около 21,6 тысяч рублей.

В этом году выделена квота на 250 бесплатных мест для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из Гатчины и района. Подробная информация есть на нашем сайте и в группе ВКонтакте.

- Как бы вы определили главную цель вашей работы?

- Создавать в лагере все условия для полной, интересной и насыщенной жизни ребят – и в творчестве, и в спорте, и в труде.

- Какого возраста детей больше всего?

- Больше подростков 10-14 лет.

- По вашим наблюдениям, что особенно нравится детям?

- Тут не просто все перечислить. Наверное, в первую очередь, уютная, домашняя обстановка. Этому способствует не только реализация многочисленных проектов по воспитательной работе и дополнительному образованию, но и последовательная деятельность по благоустройству лагеря и созданию теплой атмосферы. В этом деле не бывает мелочей. Вы не поверите, но у нас в меню есть даже мороженое! Конечно, у детей восторг. По итогам соревнований лучшие отряды едут смотреть мультфильмы в Гатчинский кинотеатр «Победа». Отрядную футболку с логотипом «Лесная сказка» и симпатичным ежиком после окончания смены ребята могут забрать домой – на добрую память.

- Сколько ребят примет «Лесная сказка» за это лето?

- Четыре смены по 220 человек – это 880 детей. Еще мы запускаем палаточный лагерь, где будет отдыхать 10 человек.

Второй год подряд у нас проводится пятая смена: с 26 августа на неделю в «Лесной сказке» размещается творческий коллектив - 50 человек. Итого за лето - 940 человек.

- Кто ваши главные помощники?

- Это весь коллектив «Лесной сказки». Моя надежная команда, моя опора – это заместитель директора Ольга Александровна Федотова, замдиректора по УВР Елена Георгиевна Гетц, замдиректора по АХЧ Александр Викторович Фураев.

Приятно отметить, что практически все наши вожатые, которые ездили к нам на протяжении 4-5 лет, окончив институты, педколледжи, в этом году приехали в лагерь уже воспитателями. А девочки, приезжавшие к нам детьми, возвращаются работать вожатыми. Так мы сами себе выращиваем кадры.

- Какие в «Лесной сказке» в этом году изменения и приобретения?

- В первую очередь, все обращают внимание на наш фонтан с подсветкой. Мы открыли его в этом году. Решили: ни у кого нет – а у нас будет. В фонтане уже поселились настоящие рыбки, а на дне завелись монетки – чтобы обязательно вернуться. Так в «Лесной сказке» родилась новая традиция.

Также на заработанные деньги мы оборудовали входную зону: пристроили просторное помещение для дежурного.

Аптекарский огород переделали, осенью будем досаживать растения.

В этом году впервые в День семьи, любви и верности организовали посадку деревьев. Родители с детьми сажали елочки и сосны и устанавливали именные таблички. Всем очень понравилось. Планируем проводить такие акции регулярно.

Палаточный городок – тоже нововведение. Смена длится 10 дней, ребята будут жить в туристических палатках, а питаться в столовой. У них отдельная программа – спортивно-туристическая. Наш педагог, который уже ведет в лагере кружок туристической направленности, будет обучать разным премудростям, необходимым туристам.

- Какие самые популярные кружки, в которые хотят ходить буквально все дети?

- Наверное, танцы и лазерный станок. А так у нас любят и рисовать, и петь, и осваивать различные современные технологии.

Планируем открыть кружок лепки, точнее, гончарное дело. Уже закупаем оборудование, ищем педагога. Хотим организовать кружок по авиамоделированию. Для организации активного досуга будем закупать арбалеты и все необходимое для игры лазертаг.

Планов много – значит, с каждым годом жизнь в «Лесной сказке» будет все интереснее.

- Желаем всем вашим планам претвориться в жизнь.

Татьяна Можаева