Похититель экскаватора задержан

27 июня 2023 года в 19:00 в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратилась 58-летняя дама - генеральный директор одной из производственных компаний Петербурга. Она сообщила, что в период с 23 по 26 июня 2023 с участка в поселке Новый Свет Гатчинского района похищен принадлежащий ее компании экскаватор-погрузчик «JCB 3CX SUPER» стоимостью 3,6 млн рублей.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

18 июля 2023 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления петербургские полицейские задержали 21-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области