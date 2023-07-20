Штраф за петушиный крик

Заместитель главы администрации Тимофей Материков рассказал о тех изменениях, которые внесены в областной закон № 47 «Об административных правонарушениях в Ленинградской области», и деятельности административной комиссии в 2022 году.

Так, в течение года комиссия работала ритмично, состоялось 25 плановых заседаний, в процессе работы было рассмотрено 519 материалов и столько же оформлено административных протоколов. Среди вопросов, рассматриваемых комиссией, лидируют жалобы на нарушение тишины и покоя граждан, на втором месте – парковка машин на газонах. Также комиссия регулярно рассматривает материалы о нарушениях требований к содержанию и выгулу домашних животных и требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений (есть случаи складирования жителями стройматериалов и дров на об-щих землях населенных пунктов).

Что касается изменений законодательства: статья о парковке на территории зеленых насаждений не предусматривает теперь такой реакции, как предупреждение – только штраф. Сумма – от 2000 до 5000 рублей (в случае неоднократного нарушения статьи).

Как рассказал Тимофей Федорович, часто под нарушением тишины и покоя подразумевается не только громкая музыка, шумные вечеринки и крики в ночное время, но и громкий лай и вой собак. Однако появились и новые жалобы: в сельской местности ночному отдыху граждан мешает …крик петухов. Такие материалы тоже рассматриваются административной комиссией.

Ужесточилась ответственность за ненадлежащее содержание земельных участков, которое влечет за собой распространение борщевика Сосновского. С 26 июня в областное законодательство были внесены соответствующие изменения, и с 8 июля администрации поселений уполномочены оформлять протоколы на собственников земельных участков, находящихся вне границ поселений. По словам Тимофея Материкова, это существенное изменение законодательства, которое позволит кон-тролировать содержание участков не только физическими, но и юридическими лицами. Увеличены суммы штрафов – они начинаются от 20-30 тысяч рублей. Для этой работы в срок до 1 августа на территориях поселений постановлениями администраций буду назначены лица, уполномоченные составлять протоколы. Тем самым, с 1 августа работа административной комиссии будет начата.

Порядок обращений для граждан остается прежним. При обнаружении борщевика следует сообщать в администрацию поселения – с обязательным указанием места и своих данных. В 90% случаев эти материалы рассматриваются с фотофиксацией.

В 2022 году по итогам работы по статье, предусматривающей ответственность за неубранный борщевик, гатчинской административной комиссией было составлено 86 протоколов – 27,7% от общего количества в Ленинградской области.

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com