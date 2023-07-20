Там, где живет красота, или как я побывал в Конном Театре Ларисы Луста

С известной питерской певицей Ларисой Луста я знаком давно. О ее любви к лошадям тоже знал, но особо в эту тему не вникал, а потому, узнав, что она организовала огромное конное хозяйство, а потом создала на его базе Конный Театр, был удивлен и заинтригован. Вот Вы часто бывали в конных театрах? Да что там бывали, Вы вообще слышали о них? Ну, то-то.

Вот и я, заинтригованный, отправился посмотреть, что же это такое, решив посетить премьеру театра «Стражи Времени». И понял, что это еще одна монетка в Главную Копилку моей жизни, куда я собираю все самое красивое: небо Алтая, Байкал в штиль, туман Тихого океана, есенинские рязанские просторы берега Оки, а теперь и Конный Театр Ларисы Луста.

Здесь красота постоянная, непрерывная, в динамике. Глубокий сюжет, талантливая и профессиональная реализация. Буйство цвета, экспрессии, страсти, но вместе с тем, чуть ли не застенчивой нежности и мягкости. Было довольно необычно видеть, что, не отрываясь, смотрят на сцену как старики, так и малые дети. Понимаете? Более полярную публику сложно представить, а тут: как мышки, сидят и смотрят, боясь пропустить хоть секунду.

А в это время мчатся нереальные кони с гривами до земли, которых я даже на картинках раньше не видел, творя вместе с людьми чудеса и затягивая зрителя в водоворот огня, танца, живого голоса, отваги, добра и красоты. Той самой красоты, которой, по обещанию классика, должен спастись наш безумный мир. Это была какая-то особая магия, после которой все стали в разы добрее, а душа надулась, как воздушный шарик, формируя такое понятие, как «великодушие». Пропали суета и напряжение, уступив место детскому ощущению счастья.

Что этот спектакль дал лично мне, помимо монетки с надписями «Добро» и «Красота» на аверсе и реверсе? Понимание, что к 30-40 годам каждый из нас становится тяжелым рыцарем. Потому что каждый день носит доспехи, и они весят как слон. И щит еще на пол-слона. И состоит броня из обыденности, бытовухи, жизни с 9 до 18 и обеда с 13 до 14, разбитых надежд, разочарований, самокопания и отсутствия смысла во всем. А щит - это страхи. Страх не понравиться, остаться без денег, простудиться на сквозняке, быть одиноким и так далее. А под доспехами-то мы все те же, что были в десять лет, когда мир был легче и добрее. Но тяжело воспринимать и даже вспоминать легкий мир под тяжелыми доспехами, правда?

А вот такие спектакли, такая атмосфера, такие люди, такое место, где ты, как Белоснежка в сказочном лесу, замираешь от восторга, гуляя среди диковинных животных, заставляют тебя скинуть, хотя бы на время, щит и доспехи, как усталый Леонид в «300 спартанцах». И услышать самого себя. Того, кто тихо и робко просит только об одном: не забывай самого себя.

Алексей Плешанов