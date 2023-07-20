В помощь бойцам и мирным жителям

В Ленинградской области не проходит недели без новой крупной акции по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса или нужных вещей для наших защитников. Причем организаторами таких мероприятий выступают не только органы власти или благотворительные фонды. Всё активнее принимают участие в этих событиях волонтёры, гражданские активисты и простые жители городов и посёлков.

Например, в Тосненском районе люди всем миром собирали гуманитарную помощь для жителей Белгородской области, оказавшихся в прифронтовой зоне. Всего за месяц неравнодушные ленинградцы смогли собрать свыше 15 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Как пишут наши коллеги из «Тосненского вестника», в огромную фуру погрузили одежду, детские игрушки, продукты питания, средства гигиены, медикаменты, личные посылки для военнослужащих. Удалось собрать и УАЗик, заполненный запчастями: автомобиль подарил волонтёрам житель Тосно Сергей Шихин.

А в Присвирье сбор и отправка таких бесценных грузов «на передовую» уже стал доброй традицией. Вот и в самом начале лета из Лодейного поля в Харьковскую область, где сейчас сражаются подразделения из Ленинградской области, выехали целые две машины, груженые гуманитарной помощью. Волонтёры доставили бойцам квадрокоптеры и тепловизоры, маскировочные сети и электрогенераторы, медикаменты и средства гигиены.

– Радует, что много наших земляков увидели. Вдоволь наговорились, я собрала все запросы. В целом у бойцов хороший боевой настрой. Парни держатся и передают всем огромный привет и благодарность за помощь, – рассказала о поездке на передовую организатор акции, наша коллега Татьяна Догадина.

Традиционно активны представители ленинградского отделения Общероссийского Народного Фронта. В начале июля мотострелки из Луги получили от них электрогенераторы, радиостанции и строительные инструменты. А ленинградец Марат Гогуадзе отвёз в Горловку книги для детей, подаренные писателем Юрием Сухоносом.

Не остаются без поддержки и те, кто только отправляется на передовую. Как сообщили «Ленинградской панораме» в региональном отделении «Единой России», будущих бойцов снабжают предметами первой необходимости. Так было, в частности, 13 июля, когда на сборы отправились 52 военнослужащих из Ленинградской области.

– Сегодня наши сердца, наши мысли вместе с ними. Мы продолжим приобретать и доставлять все, что будет необходимо фронту. Русского воина невозможно сломать, он силен духом. Мы гордимся нашими воинами. Верим, что вернутся домой целыми и невредимыми, – прокомментировала это событие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Те, кто хочет принять участие в актуальных акциях по сбору гуманитарной помощи или же делом помочь семьям военнослужащих, могут присоединяться к движению «МыВместе». Вся необходимая информация доступна на сайте мывместе.рф.

Илья Бунин