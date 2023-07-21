Ленобласть привлекает новых жителей

Перспективы развития строительного рынка, и в частности, рынка малоэтажного строительства и ИЖС на конференции в Сбербанке обсудил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

«Стабильному росту объемов ввода жилья в Ленинградской области способствует активное развитие сектора ИЖС. Мы видим серьезный спрос и благодарим федеральным органам власти за поддержку инициативы региона: область стала одним из трех субъектов, где на частный дом можно получить кредит до 12 млн рублей. Конечно, с таким мощным развитием сектора ИЖС органы власти начали задумываться над государственным регулированием с точки зрения разработки градостроительной документации, социального и инженерного обеспечения территории, так и с точки зрения финансовых отношений между покупателем, банком и застройщиком», — рассказал Евгений Барановский.

Среди инициатив, которые готовит Ленинградская область, — передача с муниципального на региональный уровень полномочий по принятию решений о разработке генеральных планов и заключению договоров о комплексном развитии территорий. Меры помогут ускорить развитие населенных пунктов и дадут стимул застройщикам активнее участвовать в реализации социальных проектов.

Чтобы упростить и обезопасить покупку жилья с финансовой точки зрения, Сбербанк разрабатывает гибкие ипотечные программы, в том числе с государственным субсидированием ставки и активно развивает эскроу-финансирование ИЖС.

«В этом году спрос на индивидуальное жилое строительство бьёт все рекорды: за полгода в Ленинградской области таких кредитов взяли в десять раз больше, чем годом ранее за аналогичный период. Средний размер ипотечного кредита на ИЖС в Ленобласти по итогам полугодия составил 4,5 млн рублей. В июне банк выдал ипотечных кредитов на 5,17 млрд рублей, из которых 14% приходятся на строительство в частном секторе. Такой рост спроса объясняется расширением льготных программ, смягчением условий выдачи ипотеки и появлением возможности выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно», - отметил директор головного отделения Сбербанка по Ленобласти Олег Тихомиров.

Кроме собственного жилья, у жителей Ленобласти вырос спрос на новостройки. В июне 2023 года Сбер выдал в пять раз больше кредитных средств на жильё на первичном рынке, чем год назад. Это связано как с разнообразием льготных ипотечных программ банка, так и совместных с застройщиками акций с дополнительным субсидированием ставок.

Застройщикам также доступны эффективные решения: проектное финансирование, бридж-кредитование, кредитование под будущую прибыль, под залог готовых квартир, а также финансирование ИЖС.

Комплексный подход к поддержке застройщиков и покупателей недвижимости со стороны государства и банковского сектора позволяет обеспечить комфортную работу всем сторонам процесса и высокие результаты.