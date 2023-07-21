Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля

Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

Что ещё нужно знать

- компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через Госуслуги

- от одной организации может быть несколько списков

Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки

- российское гражданство, мужской пол

- возраст — от 18 до 27 лет

- работа по трудовому договору

- нормальная продолжительность рабочего дня

- высшее образование по специальности из перечня

- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года. При этом требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.