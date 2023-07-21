Средний возраст молодожёнов Ленинградской области – после 35 лет

За первые шесть месяцев текущего года в Ленинградской области свой брак зарегистрировали 3613 пар. Средний возраст жениха — 38 лет, средний возраст невесты — 36 лет.

Самым молодым женихам и невестам Ленинградской области на момент свадьбы исполнилось 18 лет. Самому возрастному жениху — 85 лет, самой возрастной невесте — 78 лет.

Самыми популярными датами свадеб стали 03.03.23 и 23.06.2023.

За первые 6 месяцев 2023 года в нашем регионе родилось 5963 малыша — 3029 мальчиков и 2934 девочек. Из них - 64 двойни и одна тройня.

Чаще всего мамами становились в возрасте 30-34 года. Средний вес родившихся мальчиков — 3,4 килограмма, девочек — 3,2 килограмма.

Среди самых популярных имён — Михаил, Артём, Александр, София, Анна, Мария.

Самые необычные имена — Космос, Марс, Дамиан, Дания, Луна, Мадонна.

Самые редкие имена — Добрыня, Ефим, Фома, Евдокия, Клавдия, Ясира.