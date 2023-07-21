«Тайна третьей планеты» и «Добровольцы» - в эту субботу в Приоратском парке

Субботний киновечер начнется с викторины на тему кино и музыки СССР. Участники смогут погрузиться в ностальгию о советском прошлом, проверить свои знания об отечественном кинематографе и почувствовать бодрящий дух интеллектуального соперничества. Начало в 15:00.

В 16:00 Парковое агентство приглашает на просмотр анимационных картин «Заколдованный мальчик» и «Тайна третьей планеты». В 18:30 - по традиции самая атмосферная живая музыка. Для гостей выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов вокального искусства Виктория Полухина.

Продолжится киновечер в 19:00 фильмом «Добровольцы». Действие происходит в 30-50-е годы. Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно стали первыми метростроевцами. О них и их подругах Леле, Маше и Тане и других друзьях и товарищах рассказывает этот фильм.

Обращаем внимание, что в программе возможны изменения. За новостями фестиваля можно следить в группе https://clck.ru/Q7uPk