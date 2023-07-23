Где 24 июля отключат электроэнергию в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 24 июля 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.07.2023 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Пригородный.
24.07.2023 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Покровская,
КП «Гамболово».
24.07.2023 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка.
24.07.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
п. Елизаветино(часть),
д. Шпаньково (частично),
СНТ «Красная нить»,
24.07.2023 с 06:00 до 20:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
д. Пегелево,
Массив СНТ "Тайцы",
Сад-во "Тайга",
Сад-во "Радуга",
Сад-во "Мостовик",
Сад-во "Ольха".
24.07.2023 с 03:00 до 20:00
Сусанинское СП:
п. Семрино
С 24.07.23 по 25.07.23 с 09:00 до 17:00 (с включением на ночь)
ул. Авиатриссы Зверевой д. 20, 20 кор. 1, 20 кор. 2, 20А, 21; КАС "Зверевой".
С 26.07.23 09:00 по 27.07.23 09:00 (с включением на ночь)
г. Гатчина
ул. Новоселов д. 10, 11;
ул. Генерала Кныша д. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
28.07.23 с 09:00 до 14:00
г. Гатчина
ул. Индустриальная д. 5, 20Б, 22, 26, 28; тер. Промзона-1 д. 1, кор. 3.
27.07.23 с 09:00 до 17:00
г. Коммунар
пер. Клубный д. 1 кор. 1, 1 кор. 2;
ш. Ленинградское, д. 11.
26.07.23 с 09:00 до 17:00
г. Коммунар
ул. Сельская уч. 100, 4В, 4А, 4Б, 3А;
ул. Строителей д.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36А.
25.07.2023 с 09:00 до 18:00
26.07.2023 с 09:00 до 18:00
27.07.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Скворицы, ч/сектор.