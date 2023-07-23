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Где 24 июля отключат электроэнергию в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 24 июля 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.07.2023 с 10:00 до 18:00  

Новосветское СП:

п. Пригородный.

        

24.07.2023 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Покровская,

КП «Гамболово».

 

24.07.2023 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка.         

 

24.07.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

п. Елизаветино(часть),

д. Шпаньково (частично),

СНТ «Красная нить»,

 

24.07.2023 с 06:00 до 20:00

Веревское СП:

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово,

д. Пегелево,

Массив СНТ "Тайцы",

Сад-во "Тайга",

Сад-во "Радуга",

Сад-во "Мостовик",

Сад-во "Ольха".           

 

24.07.2023 с 03:00 до 20:00

Сусанинское СП:

п. Семрино

 

С 24.07.23 по 25.07.23 с 09:00 до 17:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина

ул. Авиатриссы Зверевой д. 20, 20 кор. 1, 20 кор. 2, 20А, 21; КАС "Зверевой".

 

С 26.07.23 09:00 по 27.07.23 09:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина

ул. Новоселов д. 10, 11;

ул. Генерала Кныша д. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

28.07.23 с 09:00 до 14:00

г. Гатчина

ул. Индустриальная д. 5, 20Б, 22, 26, 28; тер. Промзона-1 д. 1, кор. 3.

 

27.07.23 с 09:00 до 17:00

г. Коммунар

пер. Клубный д. 1 кор. 1, 1 кор. 2;

ш. Ленинградское, д. 11.

 

26.07.23 с 09:00 до 17:00

г. Коммунар

ул. Сельская уч. 100, 4В, 4А, 4Б, 3А;

ул. Строителей д.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36А.

 

25.07.2023 с 09:00 до 18:00

26.07.2023 с 09:00 до 18:00

27.07.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Скворицы, ч/сектор.

 

 

 

 

 

 