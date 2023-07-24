«Серебряное ожерелье» прирастает новыми маршрутами в Ленобласти

«Мы рассматриваем туризм как один из драйверов социально-экономического развития Ленинградской области. Новые маршруты в рамках проекта «Серебряное ожерелье» станут центрами притяжения не только туристов, но и предпринимателей. На пути следования путешественников начнет развиваться инфраструктура, народные промыслы, сфера услуг и точки общественного питания. И для местных жителей появятся новые возможности трудоустройства или организации собственного бизнеса», ― отметил Александр Дрозденко.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на совещании рассказал о планах Ленобласти по развитию новых перспективных туристических маршрутов в рамках «Серебряного ожерелья» в дополнение к уже созданным 13 маршрутам. Совместно с Петербургом, Новгородской и Псковской областями разрабатывается межрегиональный маршрут «По местам Александра Невского», который пройдет через Старую Ладогу, где был освящен меч Александра Невского, с которым он уходил на Невскую битву, и Тосненский район, где в месте стоянки его дружины перед битвой со шведами создан природно-исторический парк с монументальным памятником Александру Невскому.

В регионе реализуются мероприятия по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», который является частью одноименного туристического маршрута в проекте «Серебряное ожерелье». Совместно с экспертным сообществом разработаны пять тематических маршрутов для разных целевых групп: маршрут для детей «Дорога жизни – Дорога в будущее», маршрут для семей «Дорога жизни – Дорога Памяти поколений», маршрут для ветеранов «Дорога жизни – Дорога Памяти», маршрут для молодежи «Дорога жизни – Дорога отважных» и маршрут для спортсменов «Дорога жизни – Дорога сильных».

Важным и перспективным направлением являются межрегиональные круизные маршруты. На территории Ленинградской области построены современные причалы в Старой Ладоге Волховского района, в поселке Свирьстрой в Лодейнопольском районе, у крепости Орешек в Кировском районе, в Дубровке во Всеволожском районе, в городе Кириши и у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» на берегу реки Нева в Кировском районе. В 2023 году запущены круизные программы с посещением Выборга: круизный лайнер «Мустай Карим» совершит 5 рейсов с заходом в город. Данный маршрут объединяет Санкт-Петербург, Вологодскую и Ленинградскую области, а также Республику Карелия.