В Вырице стартовала первая «Университетская смена»

Участников на торжественном открытии первой смены поприветствовал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, который отметил, что для Ленинградской области здоровье и безопасность ребят, прибывающих в регион на летний отдых, являются приоритетом, а в учреждениях региона созданы все условия для комфортного, интересного и познавательного детского летнего отдыха.

На первую смену в Вырицу отдохнуть и получить новые знания прибыли 48 ребят в возрасте 14–17 лет и 4 сопровождающих из Запорожской области.

Для детей запланирована насыщенная программа, включающая в себя обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, образовательные лекции об истории и культуре народов России, просветительские акции, квизы, мастер-классы, творческие конкурсы, игры и спортивные мероприятия.

Вторая смена пройдет с 2 августа по 11 августа 2023 года. Ленобласть примет 50 детей и 5 сопровождающих из Запорожской области.