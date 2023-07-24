В Вырице стартовала первая «Университетская смена»
В июле и августе 2023 года на базе РГПУ им. А.И. Герцена в поселке Вырица Гатчинского района пройдут две летние Университетские смены для школьников, в том числе для ребят из Запорожской области.
Участников на торжественном открытии первой смены поприветствовал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, который отметил, что для Ленинградской области здоровье и безопасность ребят, прибывающих в регион на летний отдых, являются приоритетом, а в учреждениях региона созданы все условия для комфортного, интересного и познавательного детского летнего отдыха.
На первую смену в Вырицу отдохнуть и получить новые знания прибыли 48 ребят в возрасте 14–17 лет и 4 сопровождающих из Запорожской области.
Для детей запланирована насыщенная программа, включающая в себя обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, образовательные лекции об истории и культуре народов России, просветительские акции, квизы, мастер-классы, творческие конкурсы, игры и спортивные мероприятия.
Вторая смена пройдет с 2 августа по 11 августа 2023 года. Ленобласть примет 50 детей и 5 сопровождающих из Запорожской области.