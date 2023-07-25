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Где 26 июля отключат электроэнергию в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

26.07.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

п. Елизаветино (часть),

д. Шпаньково (часть),

СНТ «Красная нить».

д. Ижора.

 

26.07.2023 с 00:00 до 06:00

Веревское СП:

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово,

д. Пегелево,

Массив СНТ "Тайцы",

Сад-во "Тайга",

Сад-во "Радуга",

Сад-во "Мостовик",

Сад-во "Ольха"

 

26.07.2023 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, Киевское шоссе (чётная сторона), магазин автозапчасти.

 

26.07.2023 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, пл. Манина д.10, д.7.      

 

26.07.2023 с 03:00 до 20:00

Кобринское СП:

Сад-во "Кобринское",

Сад-во "Флора",

Сад-во "Волна",

Сад-во "Яблонька" .

 

26.07.2023 с 00:00 до 06:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы,

д. Александровка,

КП «Демидовская усадьба»,

массив «Восточный»,

Санаторий имени Свердлова.

 

26.07.2023 с 09:00 до 18:00

27.07.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы.

 

28.07.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.