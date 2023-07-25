Где 26 июля отключат электроэнергию в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.
26.07.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
п. Елизаветино (часть),
д. Шпаньково (часть),
СНТ «Красная нить».
д. Ижора.
26.07.2023 с 00:00 до 06:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
д. Пегелево,
Массив СНТ "Тайцы",
Сад-во "Тайга",
Сад-во "Радуга",
Сад-во "Мостовик",
Сад-во "Ольха"
26.07.2023 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, Киевское шоссе (чётная сторона), магазин автозапчасти.
26.07.2023 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы, пл. Манина д.10, д.7.
26.07.2023 с 03:00 до 20:00
Кобринское СП:
Сад-во "Кобринское",
Сад-во "Флора",
Сад-во "Волна",
Сад-во "Яблонька" .
26.07.2023 с 00:00 до 06:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы,
д. Александровка,
КП «Демидовская усадьба»,
массив «Восточный»,
Санаторий имени Свердлова.
26.07.2023 с 09:00 до 18:00
27.07.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы.
28.07.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.