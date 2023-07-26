«Единая Россия» вернула трудовое воспитание в школы

Школьники будут участвовать в различных мероприятиях: высаживать деревья и цветы на пришкольных территориях, оформлять классы к мероприятиям, помогать в библиотеках и музеях. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Главным аспектом изменений является укрепление всей системы трудового воспитания в школах, начиная с наведения порядка в классе, столовой, спортивном зале и вообще на территории школы до экологических акций и патриотических мероприятий. Речь также идёт о шефстве над ветеранами Великой Отечественной войны, помощи пенсионерам и уходе за памятниками и Вечными огнями. Сегодня школьники занимаются этим, однако нужно процесс систематизировать», – подчеркнула она.

Источник фото: duma.gov.ru