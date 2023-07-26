Электронный дневник для школьников и педагогов Ленобласти теперь доступен в учебном профиле «Сферум» в VK Мессенджере

Для того, чтобы воспользоваться его преимуществами необходимо связать свой аккаунт в подсистеме «Электронная школа» с учебным профилем «Сферум». Сервис предоставляется пользователям бесплатно. В нем отсутствует реклама и спам.

Интеграция реализована совместно с компанией «ИРТех», которая занимается разработкой систем управления образованием, в том числе подсистемы «Электронная школа» ГИС СОЛО.

«Мы рассматриваем интеграцию с этим сервисом как очередной шаг в развитии единого цифрового образовательного пространства Ленинградской области», — отметил генеральный директор АО «ИРТех» Олег Исайкин.

Сферум был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ в рамках создания «Цифровой образовательной среды». Разработчик платформы — ООО «Цифровое образование» .