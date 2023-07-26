«Код будущего»: на Госуслугах стартовал приём на бесплатные курсы программирования

Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.

Выучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.

Как проходит обучение

144 академических часа

4 учебных модуля

Открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт. Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. Узнать, есть ли в вашем регионе классы для очных занятий, можно через интерактивную карту на Госуслугах.

Как подать заявку на участие в программе

1. Выберите формат и курс обучения. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель.

2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления.

3.Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки.

4.Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.

Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. Подать заявление на обучение можно до 30 сентября.

Успейте записаться: количество мест ограничено!