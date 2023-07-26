О пожарной безопасности в автомобиле

Одна из самых распространенных причин пожара – разгерметизация различных систем, в том числе топливной системы. Из-за негерметичных соединений в нишах и полостях автомобиля образуются легковоспламеняющиеся газы высокой концентрации, на поверхности могут скапливаться капли топлива или масла, а при работе двигателя в подкапотном пространстве некоторые детали нагреваются до 800С – этих условий достаточно для того, чтобы произошел пожар.

Кроме того, нужно регулярно проверять электропроводку. Ведь при повреждении провод постоянно нагревается и затем, в результате короткого замыкания, «вырвавшаяся» наружу искра поджигает изоляцию проводника, скопившуюся в полостях автомобиля пыль или горючее вещество (масло, бензин и т. д.). Помните, что повреждение электропроводки может произойти и в результате перегрузки бортовой электросети, в частности при «запитывании» к сети освещения машины мощных сабвуферов. В результате сила тока на определенном участке проводника возрастает. Но так как проводка на это не рассчитана, в самом слабом ее месте возникает повышенный нагрев проводника с последующим коротким замыканием, которое приводит к возгоранию автомобиля.

Специалисты советуют иметь в автомобиле 2 огнетушителя. Для тушения пожаров в топливной системе лучше использовать порошковые огнетушители, при коротком замыкании электропроводки – углекислотные. Если вдруг в машине произошел пожар, а у вас не оказалось огнетушителя, вызовите пожарную охрану по телефону 112 (с мобильного телефона) и обратитесь к другим автомобилистам за помощью. Как правило, автолюбители не отказывают друг другу в помощи и будут готовы в случае беды предоставить свой огнетушитель.

ОНДиПР Гатчинского района