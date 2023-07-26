Оформить компенсацию по ОСАГО теперь можно онлайн

Заполнять заявление вручную не нужно — почти все данные при оформлении автоматически подтягиваются из личного кабинета Госуслуг.

Что потребуется добавить при оформлении

- документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство

- данные полиса ОСАГО

- номер извещения о ДТП. Если европротокол был оформлен на бумаге, то к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения

- банковские реквизиты или адрес почтового перевода для получения возмещения,

а также подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

После рассмотрения документов страховая компания предложит время и место осмотра — туда нужно будет подъехать лично. Когда осмотр будет закончен, компания пришлёт результаты и может выдать направление на ремонт или выплатить страховую сумму без посещения офиса, например, на карту.