От первого «Орла» на Оке до главного военно-морского парада на Неве. Президентская библиотека ко Дню Военно-Морского Флота

В цифровом фонде Президентской библиотеки представлены раритетные издания по истории отечественного флота. Ознакомиться с большинством из них можно из любой точки мира на портале учреждения.

Идея ежегодно чествовать российский флот принадлежит Петру I. Документы и материалы из коллекции Президентской библиотеки «Пётр I (1672–1725)» рассказывают о роли императора в становлении флота. Первый российский военный корабль появился ещё при отце Петра Первого – царе Алексее Михайловиче, задумавшем создать флот на Каспийском море. Строительство кораблей связано с селом Дединовым на реке Оке, где в 1668 году для охраны русской морской торговли был построен военный 22-пушечный корабль «Орёл». Пётр Алексеевич воплотил замысел своего отца. Пётр I не только стал основателем Военно-морского флота Российской империи, он также выступил автором Морского устава – документа, в котором изложены основные законы, касающиеся всех сторон флотской жизни.

Об основных вехах развития российского флота можно узнать в «Хронологическом указателе важнейших событий из истории русского военно-морского флота» (1946). Российский флот насчитывает много славных побед и открытий: в июле 1696 года взятие турецкой крепости Азов и выход в Азовское море, в мае 1702 года основание первой кораблестроительной верфи Балтийского флота близ Ладоги и закладка на ней первых военных судов. Затем строительство Адмиралтейства по чертежам Петра I, первый спуск корабля на воду в 1706 году, а в апреле 1720 года – издание первого русского морского устава, составленного Петром I. Основание в 1778 году города Херсона – первой кораблестроительной верфи Черноморского флота, а в мае 1783 – Севастополя, ставшего главной базой Черноморского флота.

Постепенно Россия превращалась в крупнейшую морскую державу. В 1798 году в Петербурге и Николаеве создаются училища корабельной архитектуры. В первое кругосветное плавание в 1803 году уходят русские суда «Надежда» и «Нева» под командованием Крузенштерна и Лисянского, подробнее об этом можно узнать из коллекции «Русские кругосветные путешествия первой половины XIX века». Другая коллекция библиотеки рассказывает о появлении эскадры военного флота Российской империи у берегов Северо-Американских Соединенных штатов в 1863 году: «Экспедиция русского флота к берегам Северной Америки (1863-1864)».

Исторически Санкт-Петербург находится в центре важнейших событий, связанных с российским флотом. Именно здесь на заводе Берда в 1877 году строились первые русские миноносцы. Из цехов Балтийского судостроительного завода в 1903 году вышла подводная лодка «Дельфин».

После революции 1917 года издаётся постановление Совета Народных комиссаров об организации социалистического рабоче-крестьянского Красного Флота. Наступает новая эпоха в военно-морской истории России. В стране учреждаются курсы для подготовки командного состава флота. В марте 1919 года печатается первый номер газеты «Красный Балтийский флот». В 1920 году формируются Военные флотилии северо-западного района Чёрного моря, а также Азовская флотилия в составе трех отрядов – Мариупольского, Донского и Темрюкского. В марте 1921 года X съезд большевиков выносит специальную резолюцию по возрождению и укреплению Красного Военного Флота. В 1939 году Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР установлено ежегодное празднование «Дня Военно-Морского флота СССР».

Мужество и героизм проявили российские моряки в годы Великой Отечественной войны. Один из фильмов Президентской библиотеки посвящён юнгам-курсантам с острова Валаам, участвовавшим в боях на плацдарме «Невский пятачок» и защите переправы через Ладогу по Дороге жизни в 1941–1942 годах.

В тяжелые для страны военные годы у российского военно-морского флота появилось «женское лицо». Президентская библиотека представляет рассекреченный документ Государственного комитета обороны от 5 мая 1942 года «О мобилизации девушек-комсомолок и не комсомолок добровольцев в военно-морской флот»: «Для усиления действующих военно-морских флотов и флотилий принято решение заменить 25 000 краснофлотцев женщинами в возрасте от 19 до 25 лет с образованием 5–9 классов для замещения должностей электриков, радистов, телеграфистов, шофёров, голубеводов, библиотекарей и других специалистов подразделений обслуживания».

В послевоенное время, до распада Советского Союза военно-морские парады проводились регулярно. С 2017 года, в соответствии с указом Президента России, главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. В нём принимают участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

На портале Президентской библиотеки представлены тематические коллекции «Севастополь – город морской славы России» и «Кронштадт – город морской славы России». В них объединены архивные документы, исследования, очерки, фотографии и другие материалы, которые отражают историческое прошлое стратегически важных для военно-морского флота портов.