Цифровая среда и школьный ресторан

В 2023-2024 учебном году число образовательных учреждений вырастет до 86-ти за счет введения в эксплуатацию новой средней школы № 12 на 825 мест в микрорайоне IQ и детского сада № 16 на 220 мест в деревне Малое Верево.

В рамках организации работы по подготовке образовательных организаций к началу нового 2023-2024 учебного года создана муниципальная комиссия по оценке готовности образовательных организаций. На 24 июля комиссией было принято 30 учреждений, завершение приемочной кампании планируется к 10 августа.

В 2023 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году предусмотрено финансирование в размере 376,4 млн рублей консолидированного бюджета: на укрепление материально-технической базы школ, включая ремонтные работы, обеспечение пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния объектов, антитеррористические мероприятия, ремонт спортивных сооружений, реновацию объектов, а также оснащение учебным оборудованием.

Система образования Гатчинского района участвует в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования». В рамках очередного этапа дополнительного отбора в госпрограмму РФ «Развитие образования» (капитальный ремонт общеобразовательных учреждений) на 2024-2026 годы поданы заявки на участие трех школ района: Высокоключевой средней школы, Кобринской общеобразовательной и Коммунарской школы №1.

В рамках реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2023 году планируется создание новых образовательных объектов и модернизация существующих учреждений.

В Сиверской общеобразовательной школе будет завершен ремонт спортивного зала в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» по мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом». Всего с 2019 года отремонтировано 13 спортивных залов.

Три общеобразовательных организации будут оснащены современным цифровым оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды: Гатчинская школа №11, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, Сиверская школа №3. Кроме того, новые спортивные площадки будут построены в Большеколпанской школе, Гатчинской школе №11 и в Кобраловской общеобразовательной школе.

В Гатчинском районе постоянно обновляется парк школьных автобусов. Сейчас для обеспечения транспортной доступности функционируют 14 школьных автобусов, которые подвозят более 340 учащихся. В 2023 году для замены технически устаревших автобусов в рамках поставки Министерства промышленности и торговли РФ приобретено 2 школьных автобуса для Пригородной и Терволовской школ.

В 2023 году по инициативе комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в рамках проекта «Совершенствование системы организации питания в образовательных организациях Ленинградской области» начата реализация модели по формированию современной инфраструктуры школьных столовых, в том числе пищеблоков и обеденных залов, разработан брендбук, порядок организации питания в формате «школьное кафе», «школьный ресторан».

В новом учебном году в Гатчинском районе планируется открыть школьное кафе на базе Коммунарской школы №3. Кроме того, при осуществлении закупки на оказание услуг питания в новом учебном году в техническое задание включено требование о предоставлении 10-дневного цикличного меню с возможностью выбора блюд.