15 тысяч евро – для «Милки» без возраста

22 июля, поздно вечером, в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратилась 72-летняя жительница поселка Сиверский. В послеобеденное время ей позвонила женщина, которая представилась Ольгой Матвеевой и заявила, что мошенники получили доступ к ее данным. Для разоблачения преступников необходимо взять кредиты в банках…

Зачем?! Не задаваясь вопросами, пенсионерка поехала в Гатчину, но в банках кредитов не дали. Тогда мошенники стали у нее выспрашивать, есть ли дома наличные. Женщина, как на духу, призналась, что дома у нее имеются денежные средства в размере 15 тысяч евро. Ей велели отдать все деньги человеку, который за ними придет. Пенсионерка решила обезопаситься и придумала для гонца кодовое слово – «милка».

21 июля во второй половине дня к воротам ее дома на улице Вишневского подошла незнакомая женщина – высокая и худая, неопределенного возраста. Дама назвала кодовое слово, и пенсионерка отдала ей 15 тысяч евро – пятисотенными купюрами, в черном полиэтиленовом пакете. Незнакомка ушла, а на следующий день потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 1 млн 500 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.