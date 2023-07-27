Оплачивайте налоги на Госуслугах!

Легковерие сограждан впечатляет. Люди всех возрастов, мужчины и женщины, верят в откровенные небылицы и снабжают преступников деньгами, которые у них бесстыдным образом вымогают. Постфактум потерпевшие обычно признаются, что действовали, как под гипнозом. Возможно, это единственное объяснение абсурдных действий граждан, которые легко и непринужденно расстаются с крупными суммами денег. Потом приходят в себя и спешат в полицию.