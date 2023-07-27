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Оплачивайте налоги на Госуслугах!

Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах. Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц.

Рубрики:  Общество

Какие налоги можно оплатить:

- на имущество

- земельный

- транспортный

- НДФЛ

 

Как подключить сервис:

1. Отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений

2. Подпишите уже сформированное заявление в приложении «Госключ»

3. Дождитесь сообщения, что согласие принято. Оно придёт в течение нескольких минут

 

Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.