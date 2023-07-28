К юбилею Раисы Фёдоровны Пластининой

Учительская династия Пластининых особая – в общей сложности педагогический стаж 4 поколений семьи составляет более 230 (!) лет. В Архангельской, Ленинградской областях и Республике Карелии эту фамилию знают многие педагоги, ученики и студенты разных поколений.

Родители Раисы Федоровны – отец Федор Иванович Пластинин – с 1953 по 1965 г. работал директором и учителем математики Дружногорской вечерней школы Гатчинского района, награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени; мать Любовь Менделеевна Альтшуллер – с 1953 по 1973 г. работала учителем немецкого языка Дружногорской средней школы, награждена медалями «Ветеран труда СССР» и «За трудовую доблесть», ей присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР».

После блестящего окончания с золотой медалью Дружногорской средней школы Раиса Федоровна выбирает профессию учителя и по стопам отца поступает на математический факультет Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена, который успешно оканчивает в 1970 году.

Потом – распределение и первая работа учителем математики в средней школе п. Тимирязево Славского района Калининградской области.

После возвращения на гатчинскую землю Раиса Федоровна преподавала математику в Сусанинской средней школе, где за годы работы оставила о себе самые добрые воспоминания учителей, учеников и их родителей. Раиса Федоровна до сих пор поддерживает теплую дружбу с бывшими коллегами и учениками Сусанинской школы.

С 1981 по 1993 гг. Раиса Федоровна Пластинина трудилась инженером-программистом, заместителем, а затем начальником крупного отдела АСУП на Заводе химико-лабораторной посуды и приборов «Дружная Горка», где её труд отмечен многочисленными грамотами, а также присвоением почетного звания «Ударник XI пятилетки РСФСР»,

Долгих 45 лет трудового стажа у юбиляра, из них ровно половину Раиса Федоровна работала в Сиверской гимназии учителем информатики, до выхода на заслуженный отдых в 2015 году. Коллеги по Сиверской гимназии отмечают, что Раиса Федоровна – грамотный, высококвалифицированный специалист. В современной школе, наверное, нет более трудной профессии, чем учитель информатики. Необходимость каждые два года начинать все с нуля незнакома преподавателям других дисциплин. Учитель информатики вынужден непрерывно следить за развитием средств вычислительной техники, за появлением новых программных продуктов и приложений, за непрерывно меняющимися методами работы с ними.

Большой профессиональный опыт преподавателя математики, инженера-программиста в Ленинграде и Дружной Горке позволил Раисе Федоровне быстро освоить деятельность учителя информатики Сиверской гимназии, сразу найти контакт с коллегами, учениками, родителями, достичь высочайших профессиональных результатов.

Ученики Раисы Федоровны на протяжении более 20 лет становились победителями и призёрами областных и районных олимпиад, сотни ребят выбрали профессии, связанные с использованием вычислительной техники, поступили и успешно окончили ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга. Раиса Фёдоровна активно вела внеклассную работу по предмету в сотрудничестве с Центром информационных технологий (ЦИТ) г. Гатчины. В компьютерном кружке Сиверской гимназии ежегодно занималось более 300 учеников.

За выдающиеся трудовые заслуги и личный вклад в развитие Гатчинского района Раисе Федоровне Пластининой присвоены почетные звания: «Ударник XI пятилетки РСФСР», «Ветеран труда РФ», «Почетный работник общего образования РФ». Она награждена благодарностями и почетными грамотами администрации Гатчинского района, Почетной грамотой Министерства образования РФ.

Благодарные последователи продолжают сегодня дело Раисы Федоровны в различных городах России и зарубежом, в том числе Германии. При этом ученики добились больших профессиональных высот, и важно, что связь с любимым учителем они не теряют.

Сын Раисы Федоровны – Сергей Юрьевич Пластинин, хоть и не стал учителем, но получив три высших образования, параллельно с основной профессиональной деятельностью преподает различные дисциплины в Петрозаводском государственном университете, является известным в России экспертом в сфере экологии, водного и земельного законодательства РФ.

Раиса Федоровна внимательно следит за изменениями, которые происходят в образовании России, Ленинградской области и родного Гатчинского района, ведет высокопрофессиональные консультации по математике и информатике, постоянно помогает школьникам и студентам из Дружногорского и Сиверского поселений, Санкт-Петербурга, в том числе удаленно.

Все, кто знает Раису Федоровну, отмечают её особые черты – доброту, искренность, человечность, оптимизм, силу духа, желание помогать людям.

Родные, близкие, друзья, коллеги, ученики и их родители поздравляют необыкновенного человека Раису Федоровну Пластинину с юбилеем и желают ей солнечных рассветов, светящихся от счастья глаз, радости от каждого дня, мира и добра, здорового духа и тела, прекрасного настроения, долгих лет интересной жизни!