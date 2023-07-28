Ленобласть внедряет комплексный подход к реабилитации участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об утверждении региональной программы «Комплексная реабилитация и социальная интеграция в общество участников специальной военной операции в Ленинградской области на 2023-2025 годы».

«Ленинградская область последовательно выполняет поручение президента России Владимира Путина ― поддержать наших защитников, возвращающихся из зоны специальной военной операции. В регионе уже открылись центры медицинской реабилитации, за ней должна следовать реабилитация социальная ― возможность получить новую профессию, найти хорошую работу, включиться в систему патриотического воспитания. Помогать ветеранам СВО нужно комплексно, именно поэтому Ленинградская область сводит сегодня все меры поддержки и адаптации в единую программу», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Программа объединит меры поддержки, которые оказывают возвращающимся к мирной жизни, участникам СВО в учреждениях и организации социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости, физической культуры спорта, некоммерческие организации.

Программой предусмотрено совершенствование медицинской помощи, в том числе медицинской, психологической реабилитации, повышение социального самочувствия участников СВО, содействие защите их прав и интересов, восстановление физического состояния, повышение уровня жизни, совершенствование системы профориентации, профессиональной переподготовки, трудоустройства участников СВО.