Осторожно: лоси-нарушители!

- Сейчас ДТП с лосями стало чуть меньше, но все равно опасность остается, – говорит ведущий специалист Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков. – Основной пик выхода лосей на трассу – весной, когда коровы уходят на отел, а их годовалые отпрыски остаются без присмотра. И второй этап – осенью во время гона. А осень у лосей начинается …в августе.

20 июля, днем произошло столкновение BMW с лосем: в районе Дружной Горки лось неожиданно выбежал на дорогу, водитель среагировать не успел. Люди, к счастью, живы, а машина совершенно разбита – улетела в лес на два десятка метров. И это, можно сказать, удачный случай, потому что нередко столкновение с лосем заканчивается фатально.

- Дикие животные и днем выходят из лесу?

- Сейчас тепло – слепни, комары, мошка лосей донимает, и они бегут, не разбирая дороги, в том числе и днем. Но особенно опасно в темноте и в сумерках, когда движение на шоссе плотное: лось выходит к дороге, ждет-ждет, когда поток машин прервется – не выдерживает и идет. Сам зверь серый, его можно заметить только в свете фар непосредственно перед машиной. Поэтому надо соблюдать скоростной режим. А лучше, по возможности, отказаться от поездок в темное время суток через лесные массивы. Если где-то на дороге перелесок – это на сто процентов переход зверей, и в этих местах надо ехать очень аккуратно. Иногда лось и на поле выбегает, но там его все-таки можно увидеть, а когда он из канавы внезапно выпрыгивает на дорогу, водитель обычно даже не успевает понять, что произошло.

- В местах возможного выхода диких животных должны стоять предупреждающие знаки…

- Знаки стоят далеко не везде. Но если такой знак есть, вероятность появления на дороге лося или кабана еще выше. Будьте бдительны!





Беседовала Екатерина Дзюба

Фото freepick.com