В Гатчинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве знакомого в городе Коммунар
В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции удалось раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности, и установить лицо, причастное к его совершению.
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Им оказался знакомый без вести пропавшего - мужчина 1974 г.р., который дал признательные показания. Он сообщил, что потерпевший пришел к нему в гости, где после совместного употребления спиртных напитков, между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес множественные удары в область расположения жизненно-важных органов потерпевшего, от которых последний скончался. После чего он вывез тело и закопал в овраге у поля.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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