В Гатчинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве знакомого в городе Коммунар

Им оказался знакомый без вести пропавшего - мужчина 1974 г.р., который дал признательные показания. Он сообщил, что потерпевший пришел к нему в гости, где после совместного употребления спиртных напитков, между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес множественные удары в область расположения жизненно-важных органов потерпевшего, от которых последний скончался. После чего он вывез тело и закопал в овраге у поля.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.