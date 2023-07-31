Газ пришел в поселок Мыза-Ивановка

Новый распределительный газопровод приведет голубое топливо более чем в 350 домов — параллельно по всему региону идут подомовые обходы, на которых жителям рассказывают о возможностях догазификации.

- 16-километровый газопровод создал возможность для подключения 354 индивидуальных жилых домов, а также для перевода на газ котельной, которая снабжает теплом Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление и многоквартирные дома. Сейчас идет работа по приему от жителей заявок на догазификацию и заключению договоров. Кроме того, Ленобласть интенсифицировала информирование жителей о программе догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. По всему региону представители нашего комитета, органов местного самоуправления, газоснабжающих организаций, партии «Единая Россия» рассказывают о подключении к газу и получении субсидий, — пояснил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

В Гатчинском районе такие подомовые обходы в августе пройдут в самой Гатчине, деревнях Черново, Хиндикалово, Пеньково, Даймище, Коргузи, Меньково, Малые Борницы, Жабино, Новосиверская, Белогорка, Большие Тайцы, поселках Новый Свет, Карташевская деревня, Торфопредприятие, Сиверский, селе Рождествено.