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Где отключат свет 1 августа в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики:  ЖКХ

01.08.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, частный сектор, ферма,

д. Натальевка.

 

01.08.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Малое Верево,

д. Большое Верево,

ч/сектор у Верево-Сити,

СНТ «Зайцево»,

д. Романовка.

 

01.08.2023 с 09:00 до 18:00 

Пудостьское СП:

д. Скворицы.

 

01.08.2023 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка. 

 

01.08.2023 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Старое Хинколово.

 