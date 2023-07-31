Где отключат свет 1 августа в Гатчинском районе?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики: ЖКХ
01.08.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково, частный сектор, ферма,
д. Натальевка.
01.08.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Малое Верево,
д. Большое Верево,
ч/сектор у Верево-Сити,
СНТ «Зайцево»,
д. Романовка.
01.08.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы.
01.08.2023 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка.
01.08.2023 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Старое Хинколово.
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