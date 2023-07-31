Гордость России

В параде приняли участие корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России, а также военно-морской базы РФ в Сирии: 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трёх тысяч военнослужащих.

«Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных лётчиков морской авиации, личный состав её наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту.

С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России», — сказал глава государства, обращаясь к военным морякам.

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего Флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», ― подчеркнул Владимир Путин.

Делегацию Ленинградской области, наблюдавшую за Главным военно-морском парадом в акватории Невы, возглавил губернатор Александр Дрозденко.

«Ленинградская область гордится тем, что именно у нас, в Лодейном Поле строились первые корабли Балтийского флота Петра Великого. И сейчас у нас не меньше поводов для гордости: ленинградские кораблестроители продолжают работать для российского Военно-морского флота, а на его кораблях и подводных лодках достойно несут службу наши земляки», — сказал Александр Дрозденко.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».