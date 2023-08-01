Где отключат свет в Гатчинском районе 2 августа?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики: ЖКХ
02.08.2023 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Введенское,
д. Порожек,
д. Савкино,
д. Борисово,
д. Клетно,
д. Большие Слудицы,
д. Малые Слудицы,
ст. Слудицы,
п. Новинка (с 09:00 до 17:00).
02.08.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Коммолово.
02.08.2023 с 00:00 до 06:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
д. Пегелево,
Сад-во "Тайга", Сад-во "Радуга", Сад-во "Мостовик", Сад-во "Ольха".
02.08.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы.
02.08.2023 с 00:00 до 06:00
Таицкое ГП:
г.п. Тайцы,
д. Александровка,
КП Демидовская усадьба, ул. массив Восточный, Санаторий имени Свердлова,
Массив СНТ "Тайцы".
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.