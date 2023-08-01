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Где отключат свет в Гатчинском районе 2 августа?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики:  ЖКХ

02.08.2023 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Введенское,

д. Порожек,

д. Савкино,

д. Борисово,

д. Клетно,

д. Большие Слудицы,

д. Малые Слудицы,

ст. Слудицы,

п. Новинка (с 09:00 до 17:00).

 

02.08.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Коммолово.

 

02.08.2023 с 00:00 до 06:00

Веревское СП:

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово,

д. Пегелево,

Сад-во "Тайга", Сад-во "Радуга", Сад-во "Мостовик", Сад-во "Ольха".

 

02.08.2023 с 09:00 до 18:00 

Пудостьское СП:

д. Скворицы.

 

02.08.2023 с 00:00 до 06:00

Таицкое ГП:

г.п. Тайцы,

д. Александровка,

КП Демидовская усадьба, ул. массив Восточный, Санаторий имени Свердлова,

Массив СНТ "Тайцы".

 

 