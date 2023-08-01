Ленинградская область принимает поздравления

«Сегодня Ленинградская область является одним из крупных промышленных центров нашей страны, ее отличают стабильность финансовой системы и высокая инвестиционная привлекательность. Реализуются перспективные социально-экономические проекты, большое внимание уделяется повышению уровня жизни людей, формированию в населенных пунктах области комфортной и современной среды при сохранении их уникального исторического облика. Значительные успехи региона ― результат плодотворного труда и любви к своей малой родине многих поколений его жителей. Желаю новых достижений и побед, счастья, добра и благополучия», ― отметила в своем поздравлении председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«С большим и значительным событием ― 96-летием со дня образования Ленинградской области», ― поздравил главу и жителей региона первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Ленинградская область ― колыбель России, история которой неразрывно связана с эпохальными событиями в истории страны: отсюда пошла Древняя Русь, здесь зарождалась российская государственность», ― говорится в поздравлении директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

«Объединенные общей судьбой, Петербург и Ленинградская область укрепляют добрососедские, дружеские и партнёрские отношения во всех сферах», ― подчеркнул в своем поздравлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Поздравления поступили и из новых регионов России.

«Ленинградская область активно помогает восстанавливать подшефные города Енакиево, идут работы в Мариуполе. Огромная благодарность за этот вклад в возрождение Донбасса! От имени всех жителей Донецкой Народной Республики и от себя лично желаю жителям области благополучия, новых возможностей и успехов, региону — процветания и дальнейшего развития, всем нам — скорейшей Победы!», ― отметил в своем поздравлении глава ДНР Денис Пушилин.

Поздравления ленинградцам продолжают поступать.