Ленинградская семья: сила единства

ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ

– Александр Юрьевич, в последнее время вы все чаще называете жителей нашего региона «ленинградской семьёй». А что объединяет эту семью и в чём её главная сила?

– Прошедший год показал, что отличительные черты ленинградской семьи – её единство и стремление к взаимопомощи. С начала специальной военной операции самые разные люди включились в поддержку наших ребят – мобилизованных и добровольцев. Общественные движения в поддержку военнослужащих стали создаваться одновременно во всех районах Ленобласти. Туда приходили и опытные волонтёры, и родственники наших защитников, и просто неравнодушные люди.

Каждый помогал чем мог. Дети рисовали открытки, бабушки вязали тёплые носки, волонтёры собирали гуманитарные грузы, главы администраций находили транспорт и доставляли всё это на Донбасс. В этой цепочке добрых дел нашлось место для каждого! Власть и люди работали наравне, сообща. И когда меня спрашивают, чья помощь важнее, я всегда отвечаю: для нас одинаково ценны и труд бабушки, связавшей солдатам пару тёплых носков, и те самые детские рисунки, и помощь областного бизнеса.

К слову, о неравнодушных предпринимателях. Недавний случай: нам позвонили бойцы одной из частей со словами благодарности за помощь, полученную от Ленинградской области – целую фуру с резиной для грузовиков. А я об этом ничего не знал. Оказалось, что наш бизнесмен услышал от моих помощников про нехватку этих шин, и анонимно, от лица Команды 47 отправил груз на фронт. Такие дела не могут не впечатлять!

– Удалось ли за год объединить эти народные инициативы в единую систему?

– На сегодняшний день у нас сформировался чёткий подход к работе в этом направлении. Волонтёры занимаются вопросами, связанными с бытом военнослужащих и адресной помощью их близким в Ленинградской области. А ответственность за сбор специализированной техники – генераторов, квадрокоптеров, тепловизоров и прицелов – лежит на главах районах и нашем фонде «Ленинградский рубеж». Не забыты и семьи военнослужащих. На данный момент в Ленобласти действует самый большой пакет льгот для родственников наших защитников. Считаю его очень эффективным. Важно, что такие меры, как стипендии на обучение детей или выдача земельных участков, рассчитаны не только на сегодняшний день, но и на жизнь этих семей в будущем.

Стоит сказать, что ребята на передовой не оставляют нашу работу без внимания. В социальных сетях можно найти сотни видеороликов со словами благодарности в адрес ленинградцев. Это значит, что мы всё делаем правильно.

– Отдельная работа ведётся с ветеранами СВО, которые уже вернулись домой. Есть ли планы по развитию этого направления?

– Мы, наверное, единственный регион, где уже работают три отделения федерального фонда «Защитники Отечества» — во Всеволожске, Выборге и Гатчине. Скоро будем открывать ещё один – либо в Луге, либо в Тихвине. К этой инициативе президента по поддержке и реабилитации ветеранов СВО мы были полностью готовы. К тому моменту уже действовала эффективная система поддержки военнослужащих. Начиная от региональных выплат при поступлении на службу, заканчивая возможностью профориентации для тех, кто вернулся домой.

Мы предлагаем им помощь и конкретную работу. Совместно с филиалами фонда область открывает классы по управлению беспилотными аппаратами и мастерские по их ремонту – там тоже ждут ветеранов СВО. Буквально вчера я согласовал одного из таких ребят – военного медика – на должность главврача в больнице, где требуется решительный и умный руководитель. Большие перспективы вижу в привлечении ветеранов к воспитательной и патриотической работе – ждём их в качестве преподавателей в наших центрах «Авангард» и «Молодёжный». Не обязательно учить молодёжь именно военному делу – просто воспитывать их патриотами, рассказывать об истории и культуре, прививать любовь к спорту.

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ

– А как регион справляется с экономическими вызовами? Год назад мы говорили с вами о мерах противодействия западным санкциям. Насколько эффективно эти меры работают сегодня?

– Лучшим ответом на ваш вопрос станут цифры. За 6 месяцев этого года индекс промышленного производства области вырос на 104,6%. Растёт сельское хозяйство – почти на 3%, выросли реальные заработки населения. В регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы за всё время существования Ленобласти. Это значит, что наши меры по обеспечению стабильного развития сработали.

А ведь ещё год назад нас относили к «красной зоне» – эксперты считали, что для Ленинградской области ситуация будет очень тяжёлой. Всё-таки здесь находилось более 400 предприятий с участием иностранного капитала, многие из которых были ключевыми предприятиями в своей отрасли. Однако мы выстояли.

Действительно, санкции негативно отразились на автомобилестроении и производстве химии народного потребления, вся наша лесная отрасль была ориентирована на Скандинавию. Но даже в этой отрасли первоначальное падение на 60% мы смогли сократить до 20%. И точно так же выравнивается ситуация в остальных наиболее чувствительных сферах. На крупнейшие предприятия уже зашли новые собственники, либо их передали в управление российскому менеджменту – работа ключевых игроков продолжается. Как результат – мы имеем цифры роста и объёмов производства, и бюджета области к уровню прошлого года.

– В 2022-м флагманами экономики стали АПК и строительство. Кто в лидерах сегодня?

– В лидеры постепенно выходит военно-промышленный комплекс. Да, он не такой большой, как в Санкт-Петербурге, но он заметно вырос. Развивается машиностроение, вагоностроение и судостроение, смежные с ними отрасли. В прошлом году мы ломали голову, как сохранить людей от увольнения на Тихвинском вагоностроительном заводе, а сегодня они дополнительно набирают 1500 человек! Сохраняются высокие темпы строительства, неплохо работает логистика, несмотря на те же санкции, развивается портовый комплекс. Важно, что мы наконец-то пошли в рост по товарам народного потребления: начиная от напитков, заканчивая обувью и одеждой.

– А как обстоят дела с уровнем жизни населения?

– Во-первых, мы регион с самым низким уровнем безработицы и возглавляем пятёрку лучших регионов России по этому показателю. Мы в десятке регионов, у которых растет реальная заработная плата: это значит, что рост доходов населения превышает темпы роста инфляции. Несмотря на непростую ситуацию, мы не сократили, а увеличили объём социальных гарантий примерно на 11% по сумме выплат. Да, большая доля здесь — разовые выплаты контрактникам и добровольцам, но это тоже обязательства Ленинградской области перед населением.

– Какую роль в развитии региона играют национальные проекты? Есть ли среди них особо успешные в плане реализации?

– Один из ведущих в регионе — нацпроект «Безопасные качественные дороги». С 2019 года обновлено уже почти 700 километров региональных трасс и продолжаем вести большие стройки. Чего стоит, например, строительство моста через Свирь в Подпорожье, который мы запустим уже в этом году. Это будет мост-красавец, которого город ждал с момента основания в прошлом веке. И не придется больше машинам толкаться на плотине верхне-Свирской ГЭС.

Хорошо работает проект по образованию – всё, что касается школ и детских садов. Мы много строим, и каждая новая школа получается лучше предыдущей.

Очень интересный проект «Комфортная городская среда». Не самый дорогой в плане денег – чуть более 2 млрд рублей, но очень благодарный. Он действительно меняет жизнь целых поселений. Недавно я был в маленьком посёлке, где реализованы 3 проекта благоустройства – и он изменился к лучшему до неузнаваемости!

И ещё один, возможно, недооценённый проект – «Чистая вода». Его зачастую не видно, все работы ведутся под землёй. Однако мы привлекли очень серьёзные инвестиции в строительство водоочистных и канализационных сооружений, в реконструкцию водопроводных сетей.

КОМАНДА ЗНАНИЙ

– В Ленинградской области продолжается тематический «Год Команды знаний». Какими достижениями можем похвастаться?

– Мы провели очень важное мероприятие для России — съезд молодых учителей со всей страны. Этот съезд проходил в Гатчине уже в четвёртый раз, и все воспринимают его как наше, ленинградское событие. Отмечу работу со школами – в них появляются IT-клубы, кванториумы, образование становится более цифровым и современным. В регионе активно открываются молодёжные центры, наши ученики достигают выдающихся результатов на школьных олимпиадах, участвуют в научных конференциях и дискуссионных клубах.

Главное, о чём хотелось бы сказать в Год команды знаний: важно, чтобы слова «педагог», «наставник», «учёный» звучали по-настоящему гордо. И вместе с федеральным правительством мы будем принимать необходимые меры. Например, для учителей у нас действует программа «Земский учитель» — это разовая выплата педагогу 1 млн рублей. Есть и льготная ипотека, которая, кстати, очень активно работает среди учителей. Область выплачивает подъёмные молодым наставникам. Мы, наверное, единственный регион, в котором, помимо выплат за классное руководство по указу президента, педагоги получают такую же точно выплату от своего региона.

Хотя нельзя забывать и о том, что знания – это не только образование и наука. Это ещё и опыт участия в волонтёрском движении, и интерес ребят к истории родного края, получение прикладных навыков. Важно уделять особое внимание этим вещам в ходе воспитательного процесса.

– Александр Юрьевич, а вы откуда предпочитаете черпать знания?

– Я много читаю: дома всегда лежит сразу несколько книг, которыми я увлечён. Обычно я прихожу с работы поздно, но и ложусь спать тоже поздно – поэтому нахожу время на чтение. Хотя бы урывками.

Классификация книг такая: во-первых, всегда в ходу что-то лёгкое, например, детектив или авантюрный роман. Во-вторых, обязательно читаю какой-нибудь исторический труд. Недавно, например, в оригинале прочитал труды Ломоносова, сейчас читаю много об истории российской государственности – целыми сериями книг. В-третьих, люблю научно-популярные книги – будь то социология, культура или даже физика. Стараюсь изучать эти темы глубоко: иногда залезаю в Интернет, чтобы получить больше сведений.

– Можете привести пример такой интересной темы за последнее время?

– Да, недавно меня заинтересовала психология современного поколения. Как у них строятся социальные навыки, почему молодые люди проводят так много времени за гаджетами, как им живётся в своего рода «информационных коконах». Ведь и правда, подход к общению и потреблению информации у людей изменился на наших глазах всего за десятилетие. И вот этой теорией социального опыта поколения, которому сейчас около 30 лет, я увлечён в данный момент очень глубоко. Мне кажется, что она может пролить свет на определённые проблемы нашего общества.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

– Приближается День Ленинградской области. Можете открыть какие-то детали праздничной программы?

– В этом году мы отмечаем праздник 5 августа в городе Тосно. Во-первых, будет интересная концертная программа. Да, времена непростые, но мы считаем, что люди этот праздник заслужили. В то же время мы решили сэкономить на губернаторском приёме и отдельном питании для высоких гостей. Во-вторых, по традиции все районы представят свои визитные карточки: тематика выступлений будет связана с наукой и образованием.

Будет очень интересный фуд-корт, где гости найдут все кухни районов области и смогут оценить работу лучших ленинградских поваров. Разработана обширная конкурсная программа для детей. На главной сцене праздника зрителей ждут выступления таких звёзд, как Хор Турецкого, Иванушки International и масса других известных имён.

Я, если честно, немного переживаю за погоду. От хорошей погоды в этом деле многое зависит. С другой стороны, ленинградцы умеют хорошо отдыхать: в прошлом году Сосновый Бор встретил праздник дождём. Я промок до нитки, но всё равно получил хорошие эмоции.

– Наверное, самый главный подарок для любого жителя области сегодня – стабильность, понимание перспектив. Ленобласть может дать такие гарантии всем ленинградцам?

– Я считаю, что Ленинградская область обречена на развитие. Мы привлекательны и в плане туризма, и в плане инвестиций. Регион будет развиваться как финансовый и промышленный кластер. Несмотря на санкции, здесь будут открываться новые предприятия: каждый месяц к нам поступают заявки на открытие новых производств, будь то завод мороженого или выпуск одежды.

Лично мне очень хочется, чтобы наша область была современной и высокотехнологичной, с пониманием того – каким будет наше будущее. И в этом вопросе важно, чтобы власть доверяла народу, а народ – власти. Все мы желаем друг другу только хорошего, и в этом секрет нашего успеха.

Материал подготовили: Дарья Иванова, Станислав Бутенко