Ленинградской области ― 96!

«Ленинградцы всегда там, где трудно: мы работаем на новых территориях ― участвуем в восстановлении Мариуполя, помогаем Енакиево, наши земляки защищают Родину в зоне специальной военной операции. Вместе мы добились многого. Ленинградская область сегодня ― один из самых привлекательных для жизни, быстро развивающихся субъектов Российской Федерации. Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области ― нашу сплоченную Команду 47 ― за огромный труд, за все то, что сделано в этом году ― для нашей земли, для ее людей, для России. Желаю нашей ленинградской семье ― мирного неба, благополучия и процветания, каждому ленинградцу ― здоровья и новых жизненных достижений ― в работе, учебе, в помощи близким, во всех позитивных начинаниях», ― поздравил жителей региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В честь праздника во всех районах области пройдут концерты, спортивные и молодежные акции. Центральные праздничные мероприятия, посвященные 96-летию Ленинградской области, состоятся 5 августа в Тосно.

В Тосно 5 августа для жителей и гостей города будут работать несколько площадок ― музыкальная, спортивная, детская, гастрономическая, творческая и многие другие. Одним из самых ярких событий дня станет шествие делегаций основных предприятий города, социальных и детских учреждений, праздничный концерт и салют.