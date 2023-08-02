Убийство в Коммунаре: тело вынесли в сумке

22 июля в Коммунарский отдел полиции обратилась мать пропавшего мужчины после того, как он два дня не подавал о себе вестей, и ни знакомые, ни родственники ничего не знали о его местонахождении. 20 июля, вечером, он вышел с работы в Коммунаре, оставил машину у дома и отправился отдыхать с друзьями. Через несколько минут позвонил своей сожительнице и сообщил, что уже у друзей в квартире. Больше родные его не слышали и не видели.

Друзья, с которыми отдыхал мужчина, сказали, что в час ночи он вышел от них и направился домой. Но до дома не дошел… Соседка нашла его мобильный телефон в кустах.

Сотрудники полиции провели проверку, выяснили, что мужчина ни на каких учетах не состоял, намерения скрыться от близких и родственников не изъявлял. Его исчезновение стало внезапным и беспричинным. Это позволило считать, что в отношении пропавшего совершено особо тяжкое преступление против жизни. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По делу работали сотрудники Коммунарского отдела полиции, гатчинского уголовного розыска, эксперты.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан 49-летний житель Коммунара Игорь З. – один из тех друзей, с которыми отдыхал пропавший мужчина. Задержанный рассказал, что они пили втроем в квартире приятеля в Коммунаре на Западной улице. В ходе распития между ним и пропавшим возникла ссора, и он избил собутыльника, а когда тот захрипел, ушел спать в соседнюю комнату.

Утром хозяин квартиры – Андрей Ф. – обнаружил, что один из гостей мертв. Он стал возмущаться, и тогда Игорь З. придумал, как избавится от трупа. Он сходил домой за большой сумкой, они вместе погрузили в нее тело, вынесли из дома, положили в машину, и он поехал в сторону деревни Пудомяги, где и закопал труп.

Оперативники задержали хозяина квартиры, в которой произошло убийство, Андрея Ф., помогавшего избавиться от тела. Труп обнаружили в указанном месте вблизи Пудомяг. Ведется следствие.