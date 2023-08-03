Детей приглашают на поиски «Аленького цветочка»
В субботу, 5 августа, музей «Дачная столица» в поселке Сиверский Гатчинского района проводит интерактивную экскурсию-квест на живописном берегу реки Оредеж.
Рубрики: Культура
На экскурсию приглашают детей 6 — 11 лет и их родителей на увлекательную интерактивную экскурсию-квест на живописном берегу реки Оредеж. Гости совершат путешествие в чудесный, волшебный мир сказки «Аленький цветочек». Преодолев все препятствия, дети смогут найти аленький цветочек. Для этого надо будет запастись сноровкой и смекалкой. Детей ждет много сюрпризов. Ведущая Раиса Назарова.
Запись в комментариях группы «Дачная столица»: https://vk.com/dacha_museum?w=wall-78446709_2051
Стоимость билета 150 рублей.
Сбор у музея «Дачная столица» в 12 часов.
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