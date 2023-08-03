Где отключат свет 4 августа
Энергоснабжающие организации уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
04.08.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино (часть),
д. Николаевка.
д. Верланцы, д. Новая,
Шпаньково (частично),
СНТ Красная нить
04.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово
03.08.23 с20.00до 08.00 04.08.23
В период 1раз на 30 минут
п. Терволово часть.
04.08.2023 с 10:00 до 18:00
2 раза на 30 минут для установки РИСЭ
д. Хюттелево
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул. Гатчинская, ул. Первостроителей, ул. Молодежная, ул. Ижорская
04.08.2023 с 10:00 до 16:00
Сяськелевское СП:
д. Жабино ул. Новая, Героев Пограничников
04.08.2023 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п. Дальний.
Таицкое ГП
д. Малая Ивановка
04.08.2023 10:00-18:00
2 раза на 30 минут для подключения РИСЭ
п. Тайцы, в\ч
04.08.2023 10:00-18:00
Таицкое поселение:
Тайцы (частично),
д. Александровка,
Демидовская усадьба, массив Восточный,
Санаторий имени Свердлова
Новосветское СП
Новый Свет, массив 52, промзона.
04.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СПВысокоключевой (частный сектор)