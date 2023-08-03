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Где отключат свет 4 августа

Энергоснабжающие организации уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.08.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино (часть),

д. Николаевка.     

д. Верланцы, д. Новая,

Шпаньково (частично),

СНТ Красная нить

 

04.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово

 

03.08.23 с20.00до 08.00 04.08.23

В период 1раз на 30 минут

п. Терволово часть.

 

04.08.2023 с 10:00 до 18:00

2 раза на 30 минут для установки РИСЭ

д. Хюттелево

 

04.08.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Гатчинская, ул. Первостроителей, ул. Молодежная, ул. Ижорская        

 

04.08.2023 с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

д. Жабино ул. Новая, Героев Пограничников

 

04.08.2023 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Дальний. 

 

04.08.2023 10:00-18:00

Таицкое ГП

д. Малая Ивановка

 

04.08.2023 10:00-18:00

2 раза на 30 минут для подключения РИСЭ

п. Тайцы, в\ч

 

04.08.2023 10:00-18:00

Таицкое поселение:

Тайцы (частично),

д. Александровка,

Демидовская усадьба, массив Восточный,

Санаторий имени Свердлова

 

04.08.2023 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП

Новый Свет, массив 52, промзона.

 

04.08.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП

Высокоключевой (частный сектор)