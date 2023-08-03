«Я выбрал профессию: Родину защищать»

…Старший лейтенант Дмитрий Майоров получил тяжелое ранение в ходе специальной военной операции и после длительного лечения вернулся в строй и продолжает нести службу. Других вариантов потомственный военный для себя не видит.

Дмитрий учился в Таицкой школе, занимался в спортивных секциях – боксом, пулевой стрельбой. После школы выбрал профессию военного, продолжив династию по мужской линии – так же, как его отец, дед и прадед. Окончил Военную академию материально-технического обеспечения, получил диплом военного инженера и по распределению отправился служить в Вооруженных силах РФ в одной из воинских частей Западного округа. В феврале 2022 года вся часть оказалась в зоне СВО.

Связь с домом не поддерживалась: пользоваться телефонами или другими средствами связи в тот период времени возможности не было. А через четыре месяца отцу Дмитрия поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился военным врачом из Белгорода и сказал: «Ваш сын жив, не переживайте». Потом трубку взял сын: «У меня две новости: одна хорошая, другая не очень».

Хорошая новость заключалась в том, что Дмитрий жив и находится на территории РФ. А плохая – что ранен и лежит в госпитале.

Из белгородского госпиталя военным бортом его отправили в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Ранение оказалось очень тяжелым: 28 осколков, перебиты обе ноги и обе руки, сломаны ребра. Дмитрий не мог ходить. Восстановление длилось полгода.

…Ранение старший лейтенант Майоров получил, когда выводил личный состав из-под огня. Наши бойцы находились в одном из населенных пунктов, держали оборону. Против них было организовано наступление, причем именно иностранными наемниками: ребята слышали в радиоэфире английскую и испанскую речь, видели в рядах наступающих неонацистов – с их шевронами, атрибутами и флагами. «Мы прекрасно понимали, кто перед нами», – говорил Дмитрий.

Начался минометный обстрел со стороны противника, и было принято решение отходить на ранее подготовленные запасные позиции. Дмитрий выводил бойцов, организовал эвакуацию раненых. Сам уходил последним. И тут прилетело…

«Не знаю, что конкретно это было, но взрывом меня отбросило метров на пятнадцать – в полном снаряжении: в бронежилете, в каске, с автоматом, – рассказывал потом Дмитрий. – Метров сто выползал на локтях из-под огня, через некоторое время меня подобрали наши ребята, положили на «броню» с другими ранеными – и вывезли под непрекращающимся огнем противника (отдельное спасибо танкистам). Доставили до ближайшего медпункта, там сделали перевязки и переправили в Белгород. В госпитале прооперировали, вытащили часть осколков. Сильно были посечены ноги и руки, но бронежилет спас…».

В Петербурге в Военно-медицинской академии Дмитрий лечился шесть месяцев. Времени даром не терял: заочно завершил начатое ранее обучение, получив второе высшее образование – юридическое. В декабре 2022 года выписался. В январе убыл обратно в зону СВО – в очередную командировку. За то недолгое время, что был дома, пообщался с семьей и повидал, наконец, маленького сына, который родился, когда его папа уже воевал на Донбассе…

Дмитрий Майоров удостоен государственных наград за службу в Вооруженных силах РФ. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевой задачи награжден медалью Суворова. У него подходит срок получения очередного – капитанского – звания, но он пока …немного занят там, «за ленточкой».

- У Дмитрия был выбор? Не возвращаться в зону СВО, уволиться со службы или хотя бы продлить отпуск?

- Он офицер, военнослужащий. Его профессия подразумевает служение Отчизне, и так же, как его сослуживцы и многие мобилизованные, добровольцы он готов защищать свою Родину, свой дом, родных и близких, – ответил отец героя Александр Майоров (в прошлом – сотрудник правоохранительных органов, офицер, ветеран боевых действий, участник двух Чеченских войн). – Раны зажили, врачи подняли на ноги, признали годным к несению воинской службы. Тяжелые физические упражнения выполнять пока рано, но небольшие кроссы, турник и брусья – на «ура» и, в целом, Дмитрий справляется с физической нагрузкой. На мои вопросы по поводу дальнейшей службы в армии и участия в СВО он ответил: «Ты ж в свое время так же служил. И вообще – это моя работа. Я давно выбрал профессию: Родину защищать».

Екатерина Дзюба