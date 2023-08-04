Африка становится ближе

На второй российско-африканский форум прибыли делегации 49 из 54 государств Африки. Сразу 17 из них были представлены на высшем уровне – президентами и премьер-министрами африканских республик.

Мы интересны миру и сами можем ему многое предложить. Ленинградская область, например, рассматривает Африку как перспективный рынок сбыта своей продукции. В первую очередь – сельскохозяйственной.

– Прежде всего, мы можем предложить африканскому рынку наше куриное яйцо. Ленобласть – лидер в России по объёмам производства, и наши показатели продолжают расти. Если сегодня регион производит 3,5 млрд яиц в год, то в ближайшие 3 года хотим выйти на цифру в 4,5 млрд. Кроме того, востребована наша птица – мы уже поставляем в Анголу 400 тонн, но запросы рынка в разы выше, – поделился планами с «Ленинградской панорамой» Олег Малащенко, зампред правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Центральным событием форума для Ленинградской области стала встреча Александра Дрозденко с делегацией Республики Ангола во главе с министром иностранных дел Тете Антониу.

– У Ленинградской области много точек соприкосновения с Анголой. Первая сегодняшняя идея – рассмотреть возможность возрождения кофейных плантаций в Анголе. В своё время республика была среди мировых лидеров по производству зернового кофе, а в Ленинградской области сейчас работают крупнейшие фабрики по производству кофе. Вторая тема ― поставка минеральных удобрений. Тем более, через Анголу проходит транспортный коридор в другие страны Африки, – подчеркнул губернатор Ленинградской области.

Представители Анголы, в свою очередь, начали общение с тёплых воспоминаний о сотрудничестве с Советским Союзом.

– Мы благодарны за годы поддержки, оказанной советским народом. Прекрасно помним, как с вашей помощью у нас строились предприятия, открывались школы. И сегодня мы впечатлены тем потенциалом, которым обладает Ленинградская область. – отметил Тете Антониу.

Глава МИД Анголы также напомнил о том, что береговая линия его страны превышает 1600 километров. Это упрощает транспортировку товаров по морскому пути и делает перспективы торговли максимально комфортными.

Также на встрече делегации обсудили сотрудничество в образовательной сфере. Ленинградские колледжи и техникумы представят свои программы, а по высшему образованию планируется проработать сотрудничество с ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Стас Бутенко

Фото: пресс-служба Правительства ЛО