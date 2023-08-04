Радости летнего чтения

Алексей Иванов. «Бронепароходы» («Рипол Классик», 2023)

Пятнадцатая по счёту книга Алексея Иванова - самого экранизируемого современного российского автора. Это масштабный исторический роман о речном судоходстве начала XX столетия. Хронология романа укладывается в один год - от лета 1918-го до лета 1919-го. Страна охвачена пламенем Гражданской войны, одновременно с этим наконец-то подходит к концу Первая мировая война. Кто-то гибнет, кто-то живет...

В романе искусно сплетены художественный вымысел и документально подтвержденные факты, экшен и философские размышления, сталкивая вымышленных героев с реальными. Основные события романа разворачиваются в Перми, Ижевске, Сарапуле, Вольске и Самаре. Буксиры, пароходы, корабли, дизельные теплоходы, лайнеры, которые с началом войны превратились в настоящие бронепароходы, лишь ненадолго причаливают к городам, проводя большую часть времени на воде. Именно здесь, на Волге и Каме, разворачиваются настоящие человеческие драмы...

Юлия Пересильд. «Это космос, детка!» (АСТ, 2023)

Это история первого в мире полёта в космос для съёмок художественного фильма, написанная актрисой Юлией Пересильд. В основу книги лёг подробнейший дневник, который она вела во время своего пребывания на борту МКС.

Юлия Пересильд рассказывает о своем уникальном опыте: отбор в проект, медкомиссия и тренировки в Центре подготовки космонавтов, старт, полёт, стыковка, спуск, реабилитация… И, конечно же, люди, благодаря которым этот проект состоялся!

Андрей Подшибякин, «Последний день лета» («Редакция Елены Шубиной», 2023)

«Последний день лета» - одна из главных новинок лета. Это захватывающий мистический триллер со всеми свойственными ему сюжетными «крючками». Это история о школьниках из Ростова 90-х годов. Уютный тихий южный городок и внезапно просыпающееся в нём потустороннее древнее зло... И только бывшие изгои класса могут его остановить.

А ещё это увлекательный приключенческий роман о весёлой жизни подростков и, одновременно, ностальгический текст о неизбежном взрослении, полный щемящей грусти по последнему лету детства.

Кстати, права на экранизацию романа «Последний день лета» были приобретены еще до выхода книги. Запланирован выход сериала.

Марина и Сергей Дяченко. «Леон» («Эксмо», 2023)

Марина и Сергей Дяченко - это писатели-соавторы, сценаристы, лауреаты более ста литературных премий. Последние десять лет жили в США, писали на русском языке в жанрах современной научной фантастики, фэнтези и сказки. Их книги переведены и издаются в Америке, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бразилии, Китае и других странах. После смерти в 2022 году Сергея Дяченко, его супруга Марина продолжает их общее дело.

«Леон» - последний роман, над которым работал Сергей. Книга, написанная в жанре приключенческого фэнтэзи, рассказывает о мальчике — потомке магов и купцов, живущем в обыкновенном провинциальном городке. В ней раскрывается парадоксальная история семьи, странная история любви, сказка взросления, дающая надежду. Книга будет интересна не только подросткам, но и взрослым, умудренным жизнью людям.

Кай Берд, Мартин Дж. Шервин. «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея» (АСТ, 2023)

Впервые на русском языке вышла одна из главных публицистических книг года, ставшая обладателем Пулитцеровской премии в номинации «Лучшая биография».

Это первая полная биография создателя атомной бомбы Дж. Роберта Оппенгеймера. Великий и харизматичный учёный создал оружие, способное уничтожить мир. Но осознав последствия своей работы после трагедии Хиросимы и Нагасаки, он начал борьбу за международный контроль над ядерной энергией, а также яростно выступал против разработки водородной бомбы.

Книга легла в основу сценария нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», премьера которой ожидается летом 2023 года. Как считает сам Нолан, эту книгу важно читать, чтобы, во-первых, не забывать уроков Хиросимы и Нагасаки, а во-вторых, чтобы понять, как человек, поражавший близких своей добротой и наделенный выдающимся талантом, в итоге способствует одной из самых чудовищных катастроф XX века.

Эмма Смит. «Записки библиофила» («Колибри», 2023)

В своем невероятно увлекательном повествовании профессор Оксфорда, специалист по Шекспиру Эмма Смит рассказывает, как появились на свет книги и развивалось издательское искусство, какую роль, порой неожиданную, они играли в жизни человечества.

От Алмазной сутры до книги, сделанной из завернутых в целлофан ломтиков сыра, книга как сложный художественный объект уже много веков вмещает в себя и расширяет взаимоотношения между читателями, странами, идеологиями и культурами, и делает это очень решительно и непредсказуемо.

Лидия Милле. «Последнее лето» («Синдбад», 2023)

Новый роман финалистки Пулитцеровской премии Лидии Милле — это пророческая и в чем-то трагическая история взросления, рассказывающая о неизбежном разделении и конфликте поколений.

Двенадцать детей приезжают на отдых со своими родителями в уединенный отдых, расположенный на берегу лесного озера. Взрослые играют в свои «взрослые» игры, а дети наблюдают за ними с презрением и осуждением. Более того, подростки придумали свою игру, главное правило в которой — не выдать, кем же на самом деле являются твои родители. Когда на побережье начинается разрушительный шторм, взрослые демонстрируют свою несостоятельность и неприспособленность к жизни, а детям приходится взять ответственность за выживание на себя.

Книга богата яркими и необычными отсылками и сравнениями с библейскими сюжетами и известными литературными произведениями.

Ольга Равн. «Персонал» (Inspiria, 2023)

Научно-фантастический роман, попавший в шорт-лист Букеровской премии, по настроению и сюжетным линиям напоминает «Солярис» Станислава Лема.

На борту космического корабля, где живут герои, происходят загадочные события. Команда корабля, состоящая из людей и гуманоидов, трудится вместе, выполняя рутинные задачи. Экипаж берет на борт несколько странных объектов с планеты Новоеоткрытие. Объекты вызывают «постоянные отклонения» у сотрудников. Экипаж стал задумываться, что значит быть человеком, мыслить и чувствовать. И почему кто-то должен умереть, а другие — жить вечно?

Построенная как серия свидетельских показаний, составленных комиссией на рабочем месте, книга Равн — это попытка понять, что произошло на корабле и что вообще происходит со всеми нами...

Тамара Михеева. «Когда мы остаемся одни» («Пять четвертей», 2023)

Тамара Михеева - признанный классик детской и подростковой литературы, автор более двадцати книг, финалист премии имени Владислава Крапивина, лауреат национальной премии «Заветная мечта» и литературного конкурса имени Сергея Михалкова.

«Когда мы остаёмся одни» - одна из лучших книг писательницы. Это пронзительная история взросления под грузом обстоятельств, повесть о первых отношениях, взаимопонимании в семье и о смысле жизни.

Янке пятнадцать лет. Она переезжает в Поселок у моря. Взаимопонимания с мамой и братом нет, а после школы ей приходится работать. Тут еще и новая - теперь, кажется, настоящая - любовь. Что ей со всем этим делать? Янке помогает только одно: взобраться на высокий камень на берегу и петь, пытаясь заглушить шум волн. Может быть, в такие моменты она найдет ответы на все свои вопросы?

Книга замечательно проиллюстрирована художником Натальей Акимовой.

Мюд Мечев. «Детство в Пуговичном переулке» («Волчок», 2023)

Мюд Мечев (1929-2018) — график, иллюстратор, пейзажист, народный художник Российской Федерации. Повесть «Детство в Пуговичном переулке» написана в конце 1980-х годов и публикуется впервые. В ней раскрывается личная драматическая история детства, превратившаяся в подлинно большую прозу.

Ошеломительно страстный и глубокий портрет эпохи тридцатых-сороковых годов XX века основан на детских воспоминаниях автора. Жизнь героя повести, его мамы, бабушки и младшего брата перевернул арест отца. Теперь мать собираются исключить из партии, за домом следят, на семью обрушились бедность и ненависть соседей. Двор превратился в опасное место, а самым мучительным испытанием стала неизвестность.

Уцелеть и сохранить надежду под беспощадными ударами судьбы помогают отцовские картины и краски, любимые книги и отчаянное желание стать человеком вопреки всему.

Книга проиллюстрирована финалистом Болонской книжной ярмарки (2023 год) Олесей Гонсеровской.

Книжную подборку подготовила Юлия Лысанюк





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