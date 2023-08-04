«Университетские смены» Герценовского университета
В поселке Вырица на Агробиологической станции Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена торжественно открыли второй заезд программы «Университетские смены». Сюда приехали мальчишки и девчонки из Запорожской области, которые стали участниками профильных образовательных смен, посвященных истории и культуре России.
Рубрики: Образование
Ребят приветствовали представители глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и ректор университета Сергей Тарасов. Они пожелали с пользой провести летнюю смену и рассказали про важность педагогической профессии.
Ребят ждут интересные игры и увлекательные мастер-классы, творческие конкурсы и спортивные соревнования.
Не без внимания останутся и уникальные исторические достопримечательности Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведь экскурсионная программа проекта предполагает множество познавательных поездок.
Особое место в программе пребывания отведено на знакомство с РГПУ им. А. И. Герцена и профориентационные мероприятия.
Фото организаторов
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.