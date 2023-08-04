Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В музее «Дом станционного смотрителя» в Выре покажут спектакль

В субботу, 12 августа, в музее «Дом станционного смотрителя» в поселке Выра Гатчинского района актеры театра «На Литейном» покажут спектакль «Станционный смотритель».

Рубрики:  Культура

Начало спектакля - в 13.00 и в 15.00. До и после спектакля можно присоединиться к экскурсии по музею.

Доступно по Пушкинской карте!